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Ру Тат
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Экономика
7 июля 2022  12:12

Галимова про Заинскую ГРЭС: «Вопрос ее модернизации на особом контроле у Президента РТ»

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Проект модернизации Заинской ГРЭС находится на постоянном контроле у Президента Татарстана Рустама Минниханова. Санкционные вопросы, связанные с поставкой зарубежных турбин для обновления станции, сейчас прорабатываются с учетом необходимых корректировок. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Проект находится на особом контроле Президента РТ. Под его руководством идет проработка различных вариантов дальнейшего развития этого проекта. <…> Сейчас, в связи со сложившейся ситуацией, эта работа требует определенных корректировок. Если будет принято какое-то решение, об этом будет официально сообщено», – резюмировала она.

Ранее «Татар-информ» публиковал мнение по этой теме главы «Татэнерго» Раузила Хазиева. По его словам, модернизация Заинской ГРЭС неизбежна.
 

#лилия галимова #заинская грэс #турбина #санкции
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