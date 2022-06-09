Галимова про дневной «тихий час» в РТ: Если есть запрос жителей, его нужно удовлетворить

При обсуждении возможности введения дневного «тихого часа» на территории Татарстана с 13 до 15 часов (в это время запрещено нарушать общественный покой) следует опираться за запрос населения. Такое мнение во время брифинга выразила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Задача парламентариев — отражать интересы населения. Если у общества, у жителей нашей республики есть такой запрос, значит, он должен быть удовлетворен. Это значит, что предстоит найти правильные законодательные формы, чтобы обеспечить людям такую возможность», — отметила Галимова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Комитет Госсовета РТ по законности и правопорядку работает над поправками в республиканский закон, устанавливающими «тихий час» с 13 до 15 часов. Предполагается, что в этот промежуток времени граждане должны будут соблюдать тишину.

