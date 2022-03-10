Галимова: Президент РТ держит на личном контроле обеспечение республики лекарствами

Вопросы обеспечения региона лекарственными препаратами и медицинскими изделиями находятся под постоянным контролем Президента Татарстана. Все социальные обязательства в этой сфере гарантированно исполняются. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что этот вопрос наряду с продовольствием и товарами широкого потребления находится в фокусе особого внимания Президента РТ.

«Лекарственное обеспечение находится на его личном контроле, ему докладывают об этом в ежедневном режиме. Все социальные обязательства по обеспечению лекарственными препаратами гарантированы. Соответствующее производство загружено в полном объеме», — подчеркнула Галимова.

Она добавила, что поставки лекарств в соответствии с ранее заключенными контрактами осуществляются в полном объеме, в том числе в учреждения здравоохранения республики.

«С поставщиками сейчас прорабатывается вопрос дальнейших поставок лекарств и медицинских изделий по заключенным контрактам. Более того, ожидается принятие решения на уровне федерального Минздрава относительно лекарственного обеспечения», — заключила Лилия Галимова.