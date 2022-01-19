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Ру Тат
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Официальная хроника
19 января 2022  10:40
Егор Никитин

Галимова: Правительство РТ не будет уходить на удаленку из-за «омикрона»

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Галимова: Правительство РТ не будет уходить на удаленку из-за «омикрона»
Фото: архив ИА «Татар-информ», Ильнар Тухбатов

Правительство Татарстана, республиканские министерства и ведомства продолжат работу в штатном режиме, несмотря на распространение нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом рассказала на брифинге руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она подчеркнула, что работа министерств и ведомств республики не может быть остановлена или переведена в онлайн-формат, поскольку от их нормального функционирования зависит жизнь всего региона. 

«Правительство Татарстана на удаленную работу уходить не будет. Связано это с одной причиной — это орган власти, который должен обеспечивать жизнедеятельность всей республики, что бы ни происходило», — заключила Лилия Галимова.

При этом она добавила, что Татарстан следует всем санитарным рекомендациям, которые дают специалисты федерального и регионального штабов по борьбе с коронавирусом.

#пандемия #омикрон #лилия галимова #коронавирус
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