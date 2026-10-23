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Общество 23 октября 2026 10:22

Минниханов открыл центр «Ак-Илбирс» в Киргизии

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В Международный день снежного барса на берегу Иссык-Куля состоялось открытие научно-исследовательского реабилитационного центра «Ак-Илбирс». Видео с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и барсом показала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем канале в МАКС.

«Пока вы спали, Рустам Минниханов прилетел в Кыргызскую Республику и принял участие в открытии научно-исследовательского центра «Ак-Илбирс». Здесь будут заботиться о белых барсах», – говорится в посте.

Видео: канал Лилии Галимовой в МАКС

#Рустам Минниханов #снежные барсы
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