Минниханов открыл центр «Ак-Илбирс» в Киргизии

В Международный день снежного барса на берегу Иссык-Куля состоялось открытие научно-исследовательского реабилитационного центра «Ак-Илбирс». Видео с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и барсом показала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем канале в МАКС.

«Пока вы спали, Рустам Минниханов прилетел в Кыргызскую Республику и принял участие в открытии научно-исследовательского центра «Ак-Илбирс». Здесь будут заботиться о белых барсах», – говорится в посте.

Видео: канал Лилии Галимовой в МАКС