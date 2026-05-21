Галимова показала, как Минниханов «приручил» беспилотник

Раис Татарстана Рустам Минниханов «приручил» мини-квадрокоптер на площадке республиканского финала Военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Соответствующее видео выложила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем канале в мессенджере МАКС.

На видео видно, как Раис Татарстана берет находящийся в полете маленький БПЛА на свою ладонь, как будто это какое-то насекомое. «Рустам Минниханов приручил дрон», – описала происходящее в ролике Лилия Галимова.