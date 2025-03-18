Галимова показала архивное видео в честь Дня воссоединения Крыма с Россией

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова опубликовала в своем телеграм-канале ролик, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

«Это было 11 лет назад. На архивных кадрах первые визиты Рустама Минниханова в Крым в начале марта 2014-го. И десять лет спустя», – говорится в сообщении.

На фоне архивных видеокадров звучит и речь Раиса РТ.

«Республика Татарстан тоже принимала участия в этих событиях. Мы свидетели, если кто-то скажет, что это надумано или была какая-то акция. Мы видели, как население Крыма восприняло это решение (насчет воссоединения полуострова с Россией – прим. Т-и). Это их решение было», – отметил Минниханов.

Он добавил, что воссоединение Крыма с Россией стало очень важным событием для нашей страны.

«Это историческая справедливость. Крым всегда был российским», – подчеркнул руководитель республики.

видео: телеграм-канал Лилии Галимовой