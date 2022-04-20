Галимова об уходе финского производителя из «Алабуги»: «Завод нельзя положить в чемодан»

Уход финского производителя одноразовой посуды и упаковки Huhtamaki с площадки ОЭЗ «Алабуга» не окажет существенного влияния. Производственные мощности предприятия все равно останутся на месте, а специалисты в этой сфере всегда востребованы в республике. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Завод собрать, положить в чемодан и увезти невозможно», – подчеркнула Галимова.

Она добавила, что в республике работают множество производств компаний-партнеров республики. Они успешно заместят уход финского резидента «Алабуги». Что касается специалистов, то они пользуются повышенным спросом в таком промышленно развитом регионе, как Татарстан. Поэтому проблем с их трудоустройством возникнуть не должно, заключила Лилия Галимова.

