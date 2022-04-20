news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
20 апреля 2022  13:28
Егор Никитин

Галимова об уходе финского производителя из «Алабуги»: «Завод нельзя положить в чемодан»

news_top_970_100

Уход финского производителя одноразовой посуды и упаковки Huhtamaki с площадки ОЭЗ «Алабуга» не окажет существенного влияния. Производственные мощности предприятия все равно останутся на месте, а специалисты в этой сфере всегда востребованы в республике. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Завод собрать, положить в чемодан и увезти невозможно», – подчеркнула Галимова.

Она добавила, что в республике работают множество производств компаний-партнеров республики. Они успешно заместят уход финского резидента «Алабуги». Что касается специалистов, то они пользуются повышенным спросом в таком промышленно развитом регионе, как Татарстан. Поэтому проблем с их трудоустройством возникнуть не должно, заключила Лилия Галимова. 
 

#лилия галимова #ОЭЗ Алабуга
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное