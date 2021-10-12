Казанский Кремль об альтернативе QR-кодам: «Был вариант ввести локдаун»

Действующая в республике система проверки вакцинации через QR-коды является лучшим вариантом, чем введение полного локдауна. Именно такая альтернатива рассматривалась на заседании оперштаба в прошедшие выходные, рассказала на брифинге с журналистами руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

По ее словам, руководство республики при принятии текущих решений смотрело на два ключевых момента – сохранение жизни людей и сохранение трудовых коллективов. Принятые по итогам обсуждений меры являются компромиссными, позволяя предприятиям продолжить свою работу.

«Что касается жестких мер. Никто не хочет, чтобы умирали их мамы, папы, дедушки и бабушки, дети. На чаше весов вопросы жизни и здоровья людей, а также вопросы сохранения трудовых коллективов и рабочих мест. Как нам кажется, этот баланс соблюден. Был вариант вообще ввести локдаун. Кому от этого станет лучше?» – объяснила Лилия Галимова.

Она добавила, что речи о закрытии ресторанов и торговых центров сейчас нет. И это стало возможным во многом благодаря наличию у властей опции с проверкой QR-кодов посетителей.

«Мы же не говорим закрыть рестораны, торговые центры. Есть возможность работать, но мы должны пройти этот непростой путь. И так работает не только Татарстан – десятки регионов ввели аналогичные меры за последние дни. Потому что у инфекции нет границ. Поэтому не стоит строить иллюзии на тему введения мер через месяц-два, чтобы лучше подготовиться», – заключила Лилия Галимова.

