Галимова о шефстве РТ над территориями Донбасса: Татарстан никогда не оставался в стороне

Татарстан никогда не оставался в стороне от вопросов помощи для жителей освобожденных территорий Донбасса. В случае распределения этих территорий на подшефные участки для помощи со стороны конкретных российских регионов общественность будет проинформирована о роли республики в этом вопросе. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В любом случае Татарстан никогда не оставался в стороне от оказания помощи. Ту или иную помощь в течение всего этого времени мы оказываем — в части гуманитарной поддержки, медикаментов, продуктов. Если будет принято какое-то конкретное решение по этому вопросу (шефство над отдельными территориями ДНР и ЛНР — прим. Т-и), то мы обязательно проинформируем», — подчеркнула Галимова.

Она добавила, что республика никогда не остается в стороне от помощи нуждающимся людям.