Галимова о проекте Соборной мечети: «Власти не вмешиваются в работу конкурсной комиссии»

Участники комиссии по разработке эскизного проекта Соборной мечети в Казани принимают самостоятельные коллегиальные решения, это происходит без вмешательства со стороны властей республики. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Члены этой конкурсной комиссии исключительно коллегиальным решением выбирают, какой эскиз победит. Власти не принимают участие в этом, не дают никаких рекомендаций и пожеланий. Люди, которые в составе этой комиссии, самостоятельно принимают решения», – пояснила Галимова.

Она добавила, что участие Президента республики Рустама Минниханова предполагается уже после принятия решения комиссией.

«Президент РТ будет принимать участие в процессе оглашения победителей, жюри будет давать им свои пояснения и комментарии. Комиссия потому и была создана, чтобы принять беспристрастное и единое решение на основе мнений специалистов и представителей духовенства», – заключила Лилия Галимова.

