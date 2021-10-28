Галимова о предстоящей нерабочей неделе: «Я бы не называла это локдауном»

Предстоящая нерабочая неделя — с 30 октября по 7 ноября, — ранее одобренная на федеральном уровне, никак не повлияет на работу Президента Татарстана и республиканских органов власти. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Я бы это [нерабочую неделю] локдауном не называла. Потому что с точки зрения данного понятия у нас не локдаун, а форма, позволяющая продолжать деятельность. Да, есть некоторые ограничения, но мы страемся продолжить жизнедеятельность предприятий, организаций, бизнеса», — отметила Галимова.

По ее словам, предстоящая нерабочая неделя также не скажется и на расписании руководителя республики.

«На графике Президента РТ это никак не скажется, все запланированные мероприятия будут проходить с учетом требований антиковидной безопасности», — рассказала Галимова.

В заключение она напомнила, что во время прошлогоднего весеннего локдауна органы власти республики также продолжали функционировать.

«Органы власти — это люди, которые принимают оперативные решения. И уходить на каникулы им было бы совершенно неправильно», — резюмировала Лилия Галимова.

Напомним, что для борьбы с пандемией по стране с 30 октября по указу Президента РФ Владимира Путина вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы. В ряде регионов, где наблюдается сложная обстановка по коронавирусу, ограничения уже вступили в силу.