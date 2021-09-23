Галимова о новых Covid-ограничениях в РТ: На сегодняшний день таких решений нет

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В Татарстане пока не планируют вводить дополнительные ограничения из-за сезонного роста заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом. Об этом журналистам на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Пока на сегодняшний день ни о каких ограничениях мы не говорим», — отметила она.

Галимова пояснила, что каждое утро у Президента РТ проходит рабочая планерка с участием руководителя Республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом, министра здравоохранения и представителей Роспотребнадзора. На встречах обсуждается текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике.

«И на сегодняшний день никаких решений о дополнительных ограничениях не принято», — подчеркнула руководитель пресс-службы Президента РТ, добавив, что в республике есть достаточное количество антиковидных вакцин для всех желающих.