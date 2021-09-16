Галимова о новом кампусе КФУ: Вопрос находится в проработке Правительства РТ

Возможное создание дополнительного кампуса Казанского федерального университета для проживания растущего потока иногородних студентов находится на контроле Кабмина Татарстана. Однако о конкретных проектах пока говорить рано, рассказала на брифинге руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила растущую роль татарстанской столицы как центра студенческой жизни России. В городе действует значительное количество вузов, поэтому ежегодно поток учащихся из других регионов и стран увеличивается.

«Вопрос о расширении возможностей заселения студентов давно стоит на повестке. <…> Данная тема находится в работе Правительства РТ, но говорить о каком-то [конкретном] проекте пока преждевременно», — объяснила Галимова.