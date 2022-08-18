Галимова о преемнике «Кырлая»: Параметры проекта проработает Казгордума

Подробности о будущем преемнике «Кырлая» – общественном пространстве для детей на территории парка Победы – станут известны после обсуждений на уровне Казгордумы. Пока известны лишь место и общая концепция парка, рассказала журналистами руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Сроки реализации будут зависеть от того, как пройдут общественные обсуждения на уровне Казгордумы. Президент РТ поставил задачу провести эти обсуждения, чтобы специалисты разных уровней смогли внести свои предложения. Это эксперты в градостроительстве, геодезии, экологии и другие. И тогда уже можно будет говорить о самом проекте: каким он будет, где расположится непосредственно на территории парка», – пояснила она.

Руководитель пресс-службы Президента напомнила, что новое общественное пространство будет вдвое больше «Кырлая», и пообещала, что оно «будет более глубоким и интересным».

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным посетил площадку Парка Победы, где осмотрел возможные локации для появления нового детского развлекательного пространства.