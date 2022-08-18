news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
18 августа 2022  11:40

Галимова о преемнике «Кырлая»: Параметры проекта проработает Казгордума

news_top_970_100

Подробности о будущем преемнике «Кырлая» – общественном пространстве для детей на территории парка Победы – станут известны после обсуждений на уровне Казгордумы. Пока известны лишь место и общая концепция парка, рассказала журналистами руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Сроки реализации будут зависеть от того, как пройдут общественные обсуждения на уровне Казгордумы. Президент РТ поставил задачу провести эти обсуждения, чтобы специалисты разных уровней смогли внести свои предложения. Это эксперты в градостроительстве, геодезии, экологии и другие. И тогда уже можно будет говорить о самом проекте: каким он будет, где расположится непосредственно на территории парка», – пояснила она.

Руководитель пресс-службы Президента напомнила, что новое общественное пространство будет вдвое больше «Кырлая», и пообещала, что оно «будет более глубоким и интересным».

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с мэром Казани Ильсуром Метшиным посетил площадку Парка Победы, где осмотрел возможные локации для появления нового детского развлекательного пространства. 

#лилия галимова #парк победы в казани #детский отдых #Казгордума #президент Татарстана
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100