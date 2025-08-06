Галимова: Минниханов знаком с Королем Малайзии с тех времен, когда тот возглавлял Джохор

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Король Малайзии Султан Ибрагим знакомы лично – еще с тех времен, когда малайзийский монарх возглавлял штат Джохор. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

О теплых и активных связях напомнил также и Президент России Владимир Путин на встрече с Королем Малайзии, отметив важную роль страны в работе Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую с 2014 года возглавляет Минниханов.

«Очередное выездное заседание ГСВ проходило в 2024 году в Куала-Лумпуре», – напомнила Галимова.