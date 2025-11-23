news_header_top
Галимов вновь сыграет в звене с Хмелевским. Состав «Ак Барса» на матч с «Драконами»

Галимов вновь сыграет в звене с Хмелевским. Состав «Ак Барса» на матч с «Драконами»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» объявил свой состав на выездной матч с «Шанхайскими Драконами», который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге.

В первом звене снова будут действовать Александр Барабанов, Кирилл Семёнов и Дмитрий Яшкин. Митчелл Миллер и Никита Лямкин в защите.

Второе звено составят Саша Хмелевский, Илья Сафонов, Артем Галимов. Карпухин и Марченко – пара обороны.

Владимир Алистров, Михаил Фисенко и Григорий Денисенко составят третью тройку нападения.
В воротах сыграет Тимур Билялов. Максим Арефьев в запасе.

Полный состав можно посмотреть здесь:

Начало встречи – в 17:00 по московскому времени.

