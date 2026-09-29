Галимов — в списке травмированных после удара в лицо в матче с «Металлургом»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов пополнил список травмированных — об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Инцидент произошел на 35-й минуте встречи с «Металлургом»: после силового приема Макара Хабарова Галимов влетел лицом в борт, и у него пошла кровь в области переносицы.

Арбитры просмотрели повтор, однако штрафных санкций не последовало — форвард покинул площадку и ушел в раздевалку.

В нынешнем сезоне 27-летний хоккеист провел 10 матчей, в которых забросил четыре шайбы и оформил две голевые передачи.

Ранее главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин отметил, что Галимову может понадобиться операция.