Галимов - рекордсмен и снайпер «Ак Барса» в плей-офф: осилит ли «Металлург»

Артем Галимов - один из главных козырей казанского «Ак Барса» в стартовых раундах плей-офф. Что является ключевым в прогрессе 26-летнего форварда: закономерность или эмоциональный подъем, который вновь сможет исчезнуть в противостоянии с более сильным соперником «Металлургом» - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Артем Галимов – лучший игрок плей-офф-2025/26 в «Ак Барсе»

Артем Галимов провел неудачный по сравнению с прошлым регулярный сезон-2025/26 в КХЛ. Однако проявил себя в текущем плей-офф в том формате, который на протяжении всего чемпионата от него ждали тренеры, эксперты, аналитики и болельщики. К слову, среди последних Галимов пользуется огромной популярностью. Еще бы, местный воспитанник и, пожалуй, второй после Даниса Зарипова татарин, с которым ассоциируется казанский клуб в настоящее время.

В прошлом году Артем Галимов с приходом в команду Анвара Гатиятулина получил новую роль в команде и доверие со стороны тренерского штаба. За что был вознагражден лучшей статистикой за всю игровую карьеру в КХЛ и за «Ак Барс». По итогам сезона он заработал 59 (35+24) очков в 68 встречах. В одном из флеш-интервью сам форвард как-то признался, что смог раскрыться благодаря доверию тренера и тому, что стал получать больше игровой практики. А в прессе заговорили, что Галимов нашел своего наставника, который его раскрыл.

Однако прошлогодний плей-офф Галимов провел менее удачно и был почти не заметен. Он принял участие во всех семи играх и отметился двумя шайбами и пятью передачами. Со старта текущего регулярного сезона статистика форварда снова оставляла желать лучшего. Эксперты неудачи Галимова связывали с продолжением кризиса, начавшегося по ходу прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина.

Фото: ak-bars.ru

Галимов поборол себя и принял новую роль в казанской команде

И действительно, наряду с предыдущей успешной «регуляркой», было непривычно наблюдать за 26-летним нападающим, который больше не феерил. Первой результативностью в этом году Галимов отметился только в конце сентября в гостевом матче против «Металлурга», отдав ассистентскую передачу. А поразил ворота соперника он впервые лишь в начале октября дома дважды во встрече с «Барысом», после чего затолкал еще одну шайбу «Сибири» и снова в его статистике наступило молчание продолжительностью в шесть игр. И подобные перерывы у нападающего происходили на протяжении всего регулярного чемпионата.

Дело в том, что Артема Галимова в Казани всегда воспринимали как одаренного и талантливого игрока, который в нужный момент мог «выстрелить». Вероятно, амбиции самого нападающего мешали ему в текущем сезоне. Вместе с тем, нельзя сказать, что он не прогрессировал. У Галимова появилась новая роль в команде, которая возможно и ему самому изначально не совсем нравилась. Притом не только ему, таких игроков в команде Анвара Гатиятулина предостаточно. Безусловно, всем нападающим хочется идти вперед и забивать голы, но помимо этого есть еще и другая работа, связанная с тактикой тренерского штаба.

В одном из интервью главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил, что роль Артема Галимова в команде не ограничивается набором очков. В настоящем форварда используют и в обороне, и в игре в неравных составах (в меньшинстве). После того как сам Галимов принял свою новую роль, у него начало получаться. Показательными стали матчи в серии стартового раунда плей-офф с «Трактором», где нападающий проявил себя в отличном качестве двустороннего нападающего. Галимов заработал 6 (4+2) очков в пяти играх и стал лучшим снайпером казанской команды в первом раунде. А также он побил рекорд плей-офф КХЛ, забив самый быстрый гол (на 7-й секунде матча) в истории розыгрыша.

Фото: ak-bars.ru

Гатиятулин: «Он заслужил всё через работу»

Можно сказать, Артем Галимов вытащил на себе серию с «Трактором». И снова оправдал доверие Анвара Гатиятулина через работу и упорный труд.

«Результативность Артёма – это закономерность. Он заслужил всё через работу. Мы терпеливо ждали, говорили, что не нужно зацикливаться на этом, а работать на команду – это вознаграждается», - сказал Гатиятулин после одного из матчей стартового раунда.

Успехи Галимова в плей-офф можно также связать и с эмоциональным взрослением самого 26-летнего хоккеиста, который за эти два года из молодого человека, шедшего на поводу у своих амбиций, превратился во взрослого профессионала, умеющего выполнять работу, которую от него требуют. К примеру, в серии с минским «Динамо» Галимов может и не феерил, заработав всего 2 (1+1) очка в четырех встречах, зато выполнял много черновой работы – в обороне и в меньшинстве.

В настоящий момент по итогам двух раундов в Кубке Гагарина на его счет 9 (5+3) очков при показателе полезности «+6». Эти показатели уже превышает его прошлогоднюю статистику в плей-офф. 26-летний форвард обладает огромным потенциалом и его нынешние выступления в плей-офф не предел. И возможно в предстоящих встречах полуфинала в противостоянии с более серьезным соперником «Металлургом» мы увидим уже совсем другого Галимова. Это и станет показателем его роста и потенциала.