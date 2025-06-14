Галимов рассказал, почему ему нет смысла ехать в «Анахайм»

Фото: ak-bars.ru

Форвард «Ак Барса» Артем Галимов высказался о возможном переходе в «Анахайм».

По словам нападающего, в НХЛ его звали не особо настойчиво. А после 2020 года, по его словам, он ни разу не был там после драфта. Про вероятность отъезда за океан Галимов сказал, что это зависит от многих факторов.

– Нужен более конкретный интерес со стороны «Анахайма», с гарантией игрового времени?

– Да. Все-таки нет смысла ехать просто так туда, совершать отъезд ради отъезда, чтобы, к примеру, оказаться в четвертом звене.

– Четвертое звено – это не ваше?

– Я все-таки не чеккер, не оборонительный игрок. Да и габариты у меня не для четвертого звена.

– Нет ощущения, что «Анахайм» в последние годы в таком состоянии, что там несложно пробиться в топ-6, в первые два звена?

– Возможно. Но все равно гарантий здесь никто не даст. Так что посмотрим, что дальше будет. Может быть, через год что-то станет более понятно. В любом случае поиграть еще за «Ак Барс» тоже интересно. Клуб мне дал очень многое, и хочется ему помочь. Казань всегда должна претендовать на победу в Кубке Гагарина. Думаю, в следующем сезоне у команды есть на это шансы, – передает слова Галимова «Известия».

Напомним, Артем был задрафтован «Анахаймом» в пятом раунде драфта 2020 года под 129-м номером.

Галимов выступает за «Ак Барс» с 2019 года. С казанцами он дважды взял серебро Кубка Гагарина.

В минувшем сезоне «барсы» завершили регулярный чемпионат на пятом месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ команда Анвара Гатиятулина победила «Автомобилист» (4-3), а во втором уступила московскому «Динамо» (2-4).