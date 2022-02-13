Галимов о голе «Локомотиву»: «Не смотрел на вратаря, просто скидывал в сторону ворот»

Нападающий «Ак Барса» Артем Галимов прокомментировал победу над ярославским «Локомотивом» (3:2) в рамках «Турнира на паузе». По словам хоккеиста, первые минуты игры после длительной паузы выдались для команды тяжело.

«В первом периоде было тяжеловато втянуться, потом более-менее начали нащупывать свою игру и довели матч до победы», – цитирует Галимова корреспондент ИА «Татар-информ».

Кроме того, нападающий прокомментировал свой гол, благодаря которому «Ак Барсу» удалось сравнять счет в матче и взаимопонимание с партнерами в звене с Коваленко и Кагарлицким. «Не видел, что у голкипера приподняты щитки, просто скидывал в сторону ворот, затем случился рикошет от конька. Мы тренировались, сейчас вышли на матч, вроде что-то получилось. Получится ли найти «химию»? Не знаю, посмотрим», – заявил хоккеист «Ак Барса».

Напомним, в 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют против омского «Авангарда».