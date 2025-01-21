Игрок «Ак Барса» Галимов может уехать в НХЛ после этого сезона

Фото: ak-bars.ru

Инсайдер Эллиот Фридман в своем авторском подкасте заявил, что нападающий «Ак Барса» Артем Галимов может перебраться в команду НХЛ «Анахайм» после окончания текущего сезона.

«У него действительно хороший год. Он явно не остался в стороне от внимания Дакс и, в конечном счете, решил, что пришло время попробовать. Его зовут Артём Галимов, и я слышал, что он собирается подписать контракт с Дакс довольно скоро», – поделился Фридман.

Артем Галимов выступает за «Ак Барс» с 2019 года. С казанской командой форвард дважды брал серебро чемпионата России и Кубка Гагарина. В текущем сезоне на его счету 41 (22+19) очко в 46 матчах.

«Ак Барс» сейчас находится на втором месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче коллектив Анвара Гатиятулина встретится с «Сибирью». Матч состоится 24 января в 19:00 по мск.