«Ак Барс» впервые в межсезонье задействует всех лидеров в матче с «Нефтехимиком»

«Ак Барс» объвил состав на контрольный матч против нижнекамского «Нефтехимика», который состоится сегодня в Казани. Начало встречи запланировано на 17:30.

С первых минут ворота хозяев будет защищать Александр Столпеченков. Его сменщиком заявлен Тимур Билялов.

Впервые в нынешнее межсезонье в составе казанцев на лед выйдут лидеры, пропускавшие первый товарищеский матч с «Нефтяником». В их числе Артем Галимов, Митчелл Миллер, Никита Лямкин, Александр Хмелевский, Кирилл Семенов и Алексей Марченко.

В четвертом звене тренерский штаб задействует молодых нападающих Малика Саберзянова и Равиля Якупова, которые сыграют в одной тройке с Владимиром Алистровым. В паре защитников выйдут Андрей Дульнев и Азамат Махмутов.

Матч станет для казанцев вторым в рамках подготовки к новому сезону.