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На главную ТИ-Спорт 24 февраля 2025 11:23

Галимов и Яшкин повторили командный рекорд по голам сезона 2008/09

Галимов и Яшкин повторили командный рекорд по голам сезона 2008/09
Фото: ak-bars.ru

Нападающие «Ак Барса» Артем Галимов и Дмитрий Яшкин забросили по 30 шайб в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ. Тем самым форварды повторили рекорд 16-летней давности.

Ранее игроки «Ак Барса» забрасывали 30 и больше шайб лишь в сезоне 2008/09. Тогда форварды казанской команды Алексей Морозов и Данис Зарипов в регулярном чемпионате забросили 32 и 34 шайбы соответственно.

Напомним, «Ак Барс» досрочно вышел в плей-офф текущего сезона КХЛ после победы над «Нефтехимиком» (3:2). В данный момент команда Анвара Гатиятулина идет на третьем месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче «барсы» встретятся с «Автомобилистом». Игра состоится 26 февраля в 17:00 по мск.

#Дмитрий Яшкин #Артем галимов #ХК Ак барс #хоккей #спорт #Данис Зарипов #алексей морозов
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