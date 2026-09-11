Галимов и новая иерархия «Ак Барса»: готов ли снайпер стать лидером команды

Артем Галимов входит в сезон, где быть лучшим снайпером уже мало. Статус главного в «Ак Барсе» — под вопросом. Особенно после прихода Хейса и Соколова — хоккеистов с опытом НХЛ и своими амбициями. Готов ли Галимов к роли лидера — в материале «ТИ-Спорт».





Фото: ak-bars.ru

От 100-й шайбы до статуса главного: почему цифры Галимова — еще не лидерство

Громких заявлений от воспитанника хоккейной школы казанского «Ак Барса» Артема Галимова ждать бессмысленно. В микст-зоне он не пытается произвести впечатление, не раздает обещаний и не строит из себя человека, который собирается единолично тащить «Ак Барс» к Кубку Гагарина.

«Все сезоны важны. Хочется поднять Кубок», — краток в ответах хоккеист.

Но стоит Галимову выйти на лед, как разговор становится совершенно другим. Два гола в двух первых матчах нового сезона, включая юбилейную, 100-ю шайбу в КХЛ. Четыре гола в четырех предсезонных встречах. А за плечами — плей-офф прошлого сезона, в котором он стал лучшим снайпером «Ак Барса» и набрал 20 (8+7) баллов по системе гол плюс пас.

Но статус главного лидера пока остается предметом дискуссий. Ему уже 27. Он знает, каково быть лучшим снайпером команды, знает и одновременно слышать критику после неудачного плей-офф. Галимов научился гораздо большему: цепляться за шайбу, выдерживать давление защитников, играть корпусом, создавать моменты самостоятельно и завершать атаки из крайне неудобных положений.

Он вообще редко выбирает простой путь. Галимов любит пятак. Любит борьбу. Любит контакт. В этом смысле он очень неудобный хоккеист.

Именно поэтому гол в ворота «Сибири» в начале этого сезона получился настолько показательным. Галимов находился спиной к воротам, перед ним был защитник, пространства практически не было. Для большинства игроков эпизод закончился бы потерей шайбы. Для Галимова — изящным голом.

«Артем чаще сам в себе»: характер помешает Галимову быть лидером?

Здесь и начинается принципиальная разница между звездой и лидером. Звезда может забить 35 голов. Лидер обязан забить тот самый 36-й — когда команда проигрывает в решающем матче.

Прошлый сезон стал для него не лучшим в регулярке. Но плей-офф он провел шикарно: 15 (8+7) очков в 20 играх, стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Для потенциального лидера это как раз те аргументы, которые работают громче любых разговоров.

Именно в этом противоречии сейчас и находится Галимов. Он уже достаточно хорош, чтобы называться звездой. Но еще не до конца доказал, что способен быть человеком, вокруг которого команда выигрывает большие серии.

Артем Галимов Фото: ak-bars.ru

Артем не похож на человека, который постоянно находится в центре раздевалки. Он скорее закрытый, предпочитает держать мысли при себе, не стремится каждому объяснять свою позицию. Экс-игрок «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказывал: «Артем чаще сам в себе, любит побыть один».

Но, если Артем внезапно начнет каждую неделю произносить длинные речи о командном духе, это будет выглядеть куда менее убедительно, чем его очередная шайба с пятака. В этом отношении очень интересна характеристика Анвара Гатиятулина.

«Артем Галимов каждый сезон делает шаг вперед, в плане ответственности он может забрать в этом сезоне еще более ответственную роль, мы на это надеемся», – с надеждой рассуждал тренер.

Галимов способен улыбнуться сопернику, что-то показать скамейке, вступить в словесную перепалку, эмоционально отреагировать на эпизод.

Недавний жест в адрес скамейки «Сибири» — отличный пример. На льду Галимов может быть очень неприятным человеком для соперника. Но стоит ему выйти к журналистам — перед нами уже совсем другой Артем. Сдержанный. Иногда даже слишком спокойный.

Тихий снайпер против громких имен: кто на самом деле главный в «Ак Барсе»?

Сам Галимов прошел непростой этап. Его в Казани всегда видели одаренным игроком, который может «выстрелить». Он прогрессировал: появилась новая роль, которая изначально могла не нравиться.

Гатиятулин объяснял, что Галимова используют и в обороне, и в меньшинстве. После того как форвард принял эту роль, начало получаться. Показательна серия с «Трактором» в плей-офф: 6 (4+2) очков в пяти играх, лучший снайпер команды в раунде. Плюс рекорд плей-офф КХЛ — самый быстрый гол (на 7-й секунде) в истории розыгрыша.

Приход Кевина Хейса не угрожает Галимову, а снимает часть давления. Ему не придется быть одновременно снайпером, эмоциональным лидером и человеком, отвечающим за раздевалку. Он сможет сосредоточиться на игре.

Гатиятулин говорил: «Наш подход — не один лидер, а раздевалка лидеров — сработал». И добавлял: «В сложной ситуации нам не хватало лидеров». Этот принцип теперь проверяется на практике.

Артем Галимов Фото: ak-bars.ru

Еще фактор: следующим летом Галимов может стать неограниченно свободным агентом. Выдаст большой плей-офф — ценник игрока вырастет. Но контрактный год опасен: можно слишком сильно думать о статистике, а лидер должен иногда сделать передачу вместо броска, отработать в обороне, закрыть собой бросок.

«Лидер не тот, у которого все летит и который забивает по 50 голов. А тот, кто отрабатывает и в атаке, и в обороне, и забивает нужные голы», – поясняет Гатиятулин.

Галимову не нужно меняться. Не нужно становиться громче или изображать капитана. Нужно сохранить результативность, улучшить плей-офф и расти без шайбы. Настоящего лидера проверяют не при 4:1, а при 1:2. Потенциал есть. Но сейчас он на границе: с одной стороны — цифры, с другой — вопросы к способности вести за собой.

Приход новичков – Хейса и Егора Соколова делает вопрос интереснее. Галимову нельзя просто быть хорошим — придется быть лучше. Если Хейс адаптируется, а Соколов станет стабильным, статус Галимова перестанет быть очевидным.

Но если Артем продолжит забивать и выдаст большой плей-офф — все встанет на места.