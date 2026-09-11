Галимов и новая иерархия «Ак Барса»: готов ли снайпер стать лидером команды
Хейс, Соколов и контрактный год: что стоит на кону для Галимова в этом сезоне
Артем Галимов входит в сезон, где быть лучшим снайпером уже мало. Статус главного в «Ак Барсе» — под вопросом. Особенно после прихода Хейса и Соколова — хоккеистов с опытом НХЛ и своими амбициями. Готов ли Галимов к роли лидера — в материале «ТИ-Спорт».
От 100-й шайбы до статуса главного: почему цифры Галимова — еще не лидерство
Громких заявлений от воспитанника хоккейной школы казанского «Ак Барса» Артема Галимова ждать бессмысленно. В микст-зоне он не пытается произвести впечатление, не раздает обещаний и не строит из себя человека, который собирается единолично тащить «Ак Барс» к Кубку Гагарина.
«Все сезоны важны. Хочется поднять Кубок», — краток в ответах хоккеист.
Но стоит Галимову выйти на лед, как разговор становится совершенно другим. Два гола в двух первых матчах нового сезона, включая юбилейную, 100-ю шайбу в КХЛ. Четыре гола в четырех предсезонных встречах. А за плечами — плей-офф прошлого сезона, в котором он стал лучшим снайпером «Ак Барса» и набрал 20 (8+7) баллов по системе гол плюс пас.
Но статус главного лидера пока остается предметом дискуссий. Ему уже 27. Он знает, каково быть лучшим снайпером команды, знает и одновременно слышать критику после неудачного плей-офф. Галимов научился гораздо большему: цепляться за шайбу, выдерживать давление защитников, играть корпусом, создавать моменты самостоятельно и завершать атаки из крайне неудобных положений.
Он вообще редко выбирает простой путь. Галимов любит пятак. Любит борьбу. Любит контакт. В этом смысле он очень неудобный хоккеист.
Именно поэтому гол в ворота «Сибири» в начале этого сезона получился настолько показательным. Галимов находился спиной к воротам, перед ним был защитник, пространства практически не было. Для большинства игроков эпизод закончился бы потерей шайбы. Для Галимова — изящным голом.
«Артем чаще сам в себе»: характер помешает Галимову быть лидером?
Здесь и начинается принципиальная разница между звездой и лидером. Звезда может забить 35 голов. Лидер обязан забить тот самый 36-й — когда команда проигрывает в решающем матче.
Прошлый сезон стал для него не лучшим в регулярке. Но плей-офф он провел шикарно: 15 (8+7) очков в 20 играх, стал вторым бомбардиром и лучшим снайпером «Ак Барса» в Кубке Гагарина. Для потенциального лидера это как раз те аргументы, которые работают громче любых разговоров.
Именно в этом противоречии сейчас и находится Галимов. Он уже достаточно хорош, чтобы называться звездой. Но еще не до конца доказал, что способен быть человеком, вокруг которого команда выигрывает большие серии.
Артем не похож на человека, который постоянно находится в центре раздевалки. Он скорее закрытый, предпочитает держать мысли при себе, не стремится каждому объяснять свою позицию. Экс-игрок «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказывал: «Артем чаще сам в себе, любит побыть один».
Но, если Артем внезапно начнет каждую неделю произносить длинные речи о командном духе, это будет выглядеть куда менее убедительно, чем его очередная шайба с пятака. В этом отношении очень интересна характеристика Анвара Гатиятулина.
«Артем Галимов каждый сезон делает шаг вперед, в плане ответственности он может забрать в этом сезоне еще более ответственную роль, мы на это надеемся», – с надеждой рассуждал тренер.
Галимов способен улыбнуться сопернику, что-то показать скамейке, вступить в словесную перепалку, эмоционально отреагировать на эпизод.
Недавний жест в адрес скамейки «Сибири» — отличный пример. На льду Галимов может быть очень неприятным человеком для соперника. Но стоит ему выйти к журналистам — перед нами уже совсем другой Артем. Сдержанный. Иногда даже слишком спокойный.
Тихий снайпер против громких имен: кто на самом деле главный в «Ак Барсе»?
Сам Галимов прошел непростой этап. Его в Казани всегда видели одаренным игроком, который может «выстрелить». Он прогрессировал: появилась новая роль, которая изначально могла не нравиться.
Гатиятулин объяснял, что Галимова используют и в обороне, и в меньшинстве. После того как форвард принял эту роль, начало получаться. Показательна серия с «Трактором» в плей-офф: 6 (4+2) очков в пяти играх, лучший снайпер команды в раунде. Плюс рекорд плей-офф КХЛ — самый быстрый гол (на 7-й секунде) в истории розыгрыша.
Приход Кевина Хейса не угрожает Галимову, а снимает часть давления. Ему не придется быть одновременно снайпером, эмоциональным лидером и человеком, отвечающим за раздевалку. Он сможет сосредоточиться на игре.
Гатиятулин говорил: «Наш подход — не один лидер, а раздевалка лидеров — сработал». И добавлял: «В сложной ситуации нам не хватало лидеров». Этот принцип теперь проверяется на практике.
Еще фактор: следующим летом Галимов может стать неограниченно свободным агентом. Выдаст большой плей-офф — ценник игрока вырастет. Но контрактный год опасен: можно слишком сильно думать о статистике, а лидер должен иногда сделать передачу вместо броска, отработать в обороне, закрыть собой бросок.
«Лидер не тот, у которого все летит и который забивает по 50 голов. А тот, кто отрабатывает и в атаке, и в обороне, и забивает нужные голы», – поясняет Гатиятулин.
Галимову не нужно меняться. Не нужно становиться громче или изображать капитана. Нужно сохранить результативность, улучшить плей-офф и расти без шайбы. Настоящего лидера проверяют не при 4:1, а при 1:2. Потенциал есть. Но сейчас он на границе: с одной стороны — цифры, с другой — вопросы к способности вести за собой.
Приход новичков – Хейса и Егора Соколова делает вопрос интереснее. Галимову нельзя просто быть хорошим — придется быть лучше. Если Хейс адаптируется, а Соколов станет стабильным, статус Галимова перестанет быть очевидным.
Но если Артем продолжит забивать и выдаст большой плей-офф — все встанет на места.