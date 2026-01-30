Галимов, Барабанов, Сафонов: с кем еще Валиуллину нужно продлить контракты в «Ак Барсе»

До конца регулярного чемпионата КХЛ остается около двух месяцев. Наступает время у генеральных менеджеров постепенно продлевать соглашения с ведущими игроками. Кто в «Ак Барсе» без контракта на следующий сезон и с кем Марату Валиуллину целесообразно продолжать сотрудничество – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

С кем у «Ак Барса» действуют соглашения на сезон 2026/27?

Из 24 хоккеистов основной команды с девятью игроками у руководства «Ак Барса» достигнута договоренность по контрактам на следующий сезон (2026\27). Это Александр Хмелевский (95 млн рублей), Кирилл Семенов (75 млн рублей), Никита Лямкин (65 млн рублей), Владимир Алистров (53 млн рублей), Алексей Марченко (45 млн рублей), Митчелл Миллер (45 млн рублей), Альберт Яруллин (40 млн), а также Дмитрий Кателевский (18 млн). Кроме того, контракт на следующий год имеет молодой воспитанник казанской системы Радэль Замалтдинов.

С Никитой Лямкиным генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин продлил соглашение на три года совсем недавно. По словам функционера, переговоры длились около двух месяцев, и по финансовой стороне не сразу удалось найти компромисс со стороной Лямкина.

Сейчас платежка «Ак Барса» следующего сезона заполнена уже почти на половину от общей суммы потолка зарплат и составляет около 436 мл рублей, согласно информации издания «Спорт-Экспресс». То есть предстоящая весна будет крайне непростой для Марата Валиуллина с точки зрения выбора тех хоккеистов, с кем «Ак Барс» будет двигаться в следующем сезоне.

«Ак Барс» вновь сделает ставку на Тимура Билялова или все же рискнет пойти в сезон с новым вратарем?

Одна из интриг – будет ли казанский клуб продолжать сотрудничество с Тимуром Биляловым. Контракт голкипера истекает в мае 2026 года. По действующему двухлетнему соглашению, которое было заключено весной 2024 года, зарплата Билялова в «Ак Барсе» составляет приблизительно 55 млн рублей в год.

Традиционно основной голкипер казанцев стабилен в регулярных чемпионатах. Средний процент отраженных бросков Билялова составляет 92% и не опускается ниже. Однако в двух последних плей-офф вратарю не всегда удавалось подтаскивать казанскую команду. Противоречивое впечатление оставил голкипер своей игрой в первом раунде против «Автомобилиста» в 2024 году. Не на высоком уровне Билялов провел и второй раунд весной 2025 года против московского «Динамо».

Вероятно, казанцы будут вести диалог с голкипером на предмет сохранения клубной прописки. Тенденция последних сезонов в КХЛ показывает ограниченность вратарского рынка. А приезд иностранных вратарей из Северной Америки чаще всего не оправдывает себя. Дригер, Миска, Доминг, Мартин – свежие примеры голкиперов, которые приезжали в Россию в статусе звезд на приличные суммы, но по итогу покидали команды с позором уже по ходу сезона.

Естественно, менеджмент «Ак Барса» вряд ли даст контракт Билялову на тех же условиях, которые были у вратаря ранее. Постоянные травмы, не самая выдающаяся статистика в плей-офф просто не позволяют Тимуру рассчитывать на высокое финансовое соглашение.

Как поступит «Ак Барс» во вратарском вопросе – момент интересный, ведь без контракта на следующий год находится Максим Арефьев. Если казанский клуб рассчитывает продолжить сотрудничество со своим молодым воспитанником и сделать его в будущем «первым номером», то вратаря следует оставить на следующие сезоны бэкапом, чтобы тот набрался опыта.

В таком случае, допускается вариант, что «Ак Барс» расстанется с Биляловым и выйдет на рынок в поиске нового основного голкипера. Но опять же найти свободного вратаря, особенно среди российских представителей, на рынке КХЛ за адекватные деньги – задача не из простых. Поэтому не исключено, что Билялов останется в «Ак Барсе» и на следующий год, но за меньшие деньги.

Фальковский или Карпухин. Кого «Ак Барс» продлит на сезон 2026\27?

Если говорить об оборонительной линии казанского клуба, то она укомплектована достаточно неплохо на следующий год. Среди защитников, которые не имеют контракта на сезон 2026\27, находятся Степан Терехов, Константин Лучевников, Илья Карпухин и Степан Фальковский.

С первым все понятно – он получит двустороннее соглашение на символическую сумму и останется в «Ак Барсе». Лучевникова менеджмент казанского клуба также скорее всего сохранит. Константин выступает в «Ак Барсе» за 12 млн в год. По соотношению цена-качество к его кандидатуре вопросов никаких нет, поэтому плюс-минус те же условия он получит и по новому соглашению.

А вот что касается Фальковского и Карпухина, то здесь все не так однозначно и очевидно. Степан Фальковский присоединился к «Ак Барсу» в декабре 2024 года, перейдя из СКА в результате обмена на Дмитрия Юдина. На протяжении последних 1,5 сезонов Фальковский стабильно играет в топ-4 защитников казанской команды. Показатель полезности в текущем сезоне у Степана – «плюс» пятнадцать при девяти (2+7) набранных очках в 46 встречах.

Единственное, что смущает – зарплата игрока. 50 млн рублей – увесистый груз для платежки «Ак Барса». Из-за тяжелого контракта Фальковского казанцы рассматривали варианты, чтобы обменять защитника по ходу прошедшего дедлайна. В вопросе продления Степана менеджмент «Ак Барса» будет скорее всего опираться на предстоящий плей-офф, как там себя проявит хоккеист.

То же самое, к слову, относится и к Илье Карпухину. Его действующий контракт, правда, существенно ниже – 25 млн рублей. При показателе полезности «плюс» двенадцать он набрал 19 (7+12) очков в нынешнем регулярном чемпионате за 51 игру.

К этому часу кандидатура Карпухина выглядит предпочтительнее для руководства «Ак Барса», нежели Фальковского. Экс-защитник «Трактора»» показал себя духовитым бойцом на льду за 51 прошедшую игру и выдал неплохую статистику. Если Карпухин ударно проведет плей-офф, у менеджмента казанцев вряд ли останутся сомнения, кого из двух оборонцев сохранить на следующий сезон.

Илья Сафонов и Артем Галимов. Мысли о Северной Америке все еще живы в головах у обоих?

Самое интересное, разумеется, разворачивается вокруг нападающих. 11 форвардов казанской команды на сегодняшний день пребывают без контрактов на следующий год.

Илья Сафонов и Артем Галимов в летнее межсезонье 2025 года серьезно собирались в НХЛ. Первый готовился к отъезду в «Чикаго», а второй был в шаге от командировки в «Анахайм». После определенных размышлений оба остались в «Ак Барсе», не отпустив идею уехать в Северную Америку на следующий год. Сафонов продлил соглашение с казанцами на 40 млн в год. На аналогичный срок, но на 37 млн рублей подписался Артем Галимов.

По статистике «95-й» номер «Ак Барса» проводит этот сезон заметно хуже, чем предыдущий. В регулярном чемпионате 2024/25 Галимов выбил 59 (35+24) очков при показателе полезности – «плюс» тридцать один. Это, кстати, был лучший результат среди всех игроков КХЛ в прошлом сезоне. В конце мая 2025 года Галимов получил звание самого «полезного» хоккеиста по итогам регулярного чемпионата. В текущем сезоне дела у Артема идут заметно скромнее. Всего 21 (9+12) очко в 45 встречах.

В последние дни в прессу просочились слухи, что Галимов собирается все же попробовать свои силы в НХЛ и уехать в «Анахайм» летом 2026 года. Однако это весьма странно слышать, учитывая, что в нынешнем сезоне нападающий играет объективно хуже. Возможно, подобная информация пускается в некоторые СМИ в том числе, чтобы выбить достойные условия от «Ак Барса» по новому контракту.

У Ильи Сафонова, в отличие от Артема Галимова, статистика более располагающая к тому, что форвард может рассчитывать на отъезд в Северную Америку. 51 матч и 25 (13+12) очков при показателе полезности «плюс» тринадцать. Сафонов последние два-три года играет на стабильном для себя уровне. Выдающейся игры не показывает, но и провальные встречи у него бывают откровенно редко. На те деньги, что получает Сафонов по действующему соглашению, «Ак Барсу» будет сложно найти качественного российского центрального нападающего. Поэтому если командировка в «Чикаго» у Ильи отложится, то он, вероятно, согласится остаться в Казани на годик-другой.

Судьба по Яшкину, кажется, предначертана в «Ак Барсе». А что с Барабановым?

Безусловно, с кем-то из дорогих хоккеистов по окончании плей-офф 2026 года расстанется «Ак Барс» в межсезонье. Главный претендент на выход – Дмитрий Яшкин с зарплатой по контракту в 95 млн рублей. В текущем сезоне при Анваре Гатиятулине нападающий превратился в игрока ротации. В последних четырех матчах у Яшкина ноль сыгранных минут на льду.

«Ак Барс» рассчитывал обменять Дмитрия в дедлайн, но не сумел этого сделать. Настроен ли Яшкин биться за казанский клуб усердно в плей-офф в своем нынешнем психологическом состоянии – вопрос риторический. Сложно даже сказать, как должны пройти переговоры, чтобы русский чех продолжил выступать за «Ак Барс» в дальнейших сезонах.

С Александром Барабановым казанский клуб пожелает продолжить сотрудничество, но скорее всего на пониженных условиях, чем есть у него сейчас. Зарплата нападающего составляет 95 млн рублей в год (наряду с Яшкиным она – самая высокая в клубе). Барабанов идет примерно по такому же графику очков, как и в прошлом сезоне. Актуальная статистика игрока – 39 (14+25) очков в 48 встречах. Два стабильных сезона форварда не дают усомниться в его профессионализме и классе. Барабанов заметен на льду и во многом именно его персона определяет успешность игры звена, в котором он выступает. Но как решит «Ак Барс» в отношение нового контракта нападающего?

Что с остальными нападающими «Ак Барса»?

Никита Дыняк, Артур Бровкин и Семен Терехов – те игроки, с которыми у «Ак Барса» явно не будет проблем в переговорах по новым контрактам. На днях агент Дыняка Никита Квартальнов уже приезжал в Казань, чтобы провести первые переговоры с казанским клубом о продлении соглашения. Бровкин и Терехов в статусе ОСА тоже подпишут контракты на выгодных как для хоккеистов, так и «Ак Барса» условиях.

Оба игрока в последнее время являются завсегдатаями основного состава при Анваре Гатиятулине. Да и менеджмент «Ак Барса» вряд ли захочет разбрасываться местными воспитанниками, чтобы потом не попасть впросак. Ведь история недавнего обмена между «Сибирью» и «Торпедо» (Ткачев на Косолапова и Абрамова) научила функционеров многому.

Непонятно, какова будет дальнейшая судьба в команде у Денисенко, Пустозерова, Фисенко и Тодда. Последний присоединился к «Ак Барсу» совсем недавно, перейдя в результате обмена из «Спартака». Канадец провел за казанский клуб всего одну встречу, так что выводы о его игре делать преждевременно.

Григорий Денисенко в 49 матчах набрал 21 (10+11) очко при показателе полезности «минус» четыре. «Ак Барс» отчаянно бился с «Локомотивом» летом 2025 года за права на форварда, но по итогу сделка пока особых дивидендов казанцам не принесла. Статистика за 35 млн рублей в год у Денисенко довольно скромная, а в последний месяц время от времени у нападающего случаются проблемы с дисциплиной, за что игрок даже попадает в запас у Анвара Гатиятулина.

Алексей Пустозеров, вероятно, проводит свой последний сезон в «Ак Барсе». В текущем регулярном чемпионате форвард отыграл всего 22 матча, набрав 10 (4+6) очков. Нападающий переходил из «Салавата Юлаева» в декабре 2024 года по протекции Анвара Гатиятулина. Однако буквально за половину сезона превратился из подающего надежды хоккеиста в игрока глубокой ротации. При том игровом времени и статистике, которая есть у Пустозерова сейчас, сохранять его в клубе на 20 млн в год просто нецелесообразно.