Галиев стоит своих денег? Нужен ли «Ак Барсу» форвард за 45 млн рублей

Сезон 2023/2024 для нападающего Станислава Галиева оказался настоящим провалом в плане статистики

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Прошлогодний сезон оказался провальным для Галиева

Сезон 2023/2024 для нападающего Станислава Галиева оказался настоящим провалом в плане статистики. За 61 матч в регулярном чемпионате форвард отметился всего лишь 23 (7+16) очками, а голевая засуха хоккеиста порой достигала двух с половиной месяцев. Хуже нападающий выступал в КХЛ только единожды – в сезоне 2018/2019 (22 очка).

По ходу прошедшего регулярного чемпионата Галиев был одним из самых критикуемых игроков в составе Зинэтулы Билялетдинова. Да и сам нападающий, если честно, понимал, что совершенно не оправдывает высоких ожиданий болельщиков.

«Когда, наконец-то, заиграет песня “Ты просто космос, Стас” после моего гола? Я вообще забыл, как она звучит», – печально иронизировал над собой Галиев в одном из выпусков «Ак Барс шоу».

Винить Галиева за все грехи казанского клуба в прошлом сезоне, конечно, неправильно. Однако в оправдание плохого выступления форварда тоже мало что можно сказать. Все-таки по меркам КХЛ зарплата в 45 млн рублей – крайне солидная и присуща в основном ключевым лидерам команд, от которых всегда будут требоваться хорошие голевые показатели.

Высокий гонорар Галиев в минувшем сезоне не отработал от слова совсем. По ходу регулярного чемпионата в СМИ неоднократно всплывала информация, что для Станислава этот год в «Ак Барсе» окажется последним. Между тем в конце весны также стали появляться разговоры о том, что положение Галиева в Казани не безнадежно. Клуб готов вести переговоры с хоккеистом о продлении соглашения.

По ходу прошедшего регулярного чемпионата Галиев был одним из самых критикуемых игроков в составе Зинэтулы Билялетдинова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нужен ли Галиев «Ак Барсу» за 45 млн рублей

Естественно, на прежние финансовые условия в «Ак Барсе» Станиславу Галиеву рассчитывать наивно. Прошлый сезон нападающий провел откровенно слабо, а в эпоху потолка зарплат в КХЛ даже в топ-клубах каждая копейка на счету.

Казанцы заинтересованы в приглашении форварда Александра Барабанова из НХЛ, которому в случае приезда придется заплатить не менее 80 млн рублей за сезон. Поэтому тратить на Галиева те же 45 млн казанскому клубу просто нецелесообразно.

Для глубины состава, конкуренции в команде Станислав в «Ак Барсе», разумеется, не помешает. В заключительные месяцы прошлого регулярного чемпионата Галиев совместно с Кошелевым и Семеновым выдали удачный отрезок по набранным очкам. В какой-то момент третье звено «Ак Барса» даже стало мотором команды и затмило первые два. Правда, в плей-офф все равно ничего не помогло. Казанцы легко отлетели от «Автомобилиста» (1-4) уже в первом раунде.

Фактически если «Ак Барс» решит сохранить Станислава Галиева, то у нового главного тренера команды Анвара Гатиятулина будет сформировано еще до начала регулярки одно готовое звено.

Сколько казанский клуб может заплатить Галиеву, чтобы тот остался в команде? 30-35 млн для нынешней формы нападающего – более чем приемлемые деньги. Большего Станислав, исходя из последнего сезона, не стоит.

Будущее 32-летнего нападающего Станислава Галиева к середине июля в «Ак Барсе» по-прежнему не определено Фото: © «Татар-информ»

Сам Галиев очень хочет остаться в Казани

Понятно, что если Галиев с «Ак Барсом» не смогут договориться по деньгам, без команды хоккеист не останется. Слишком влиятельный у него агент (Шуми Бабаев), чтобы допустить подобную оказию. Нет сомнений, что сейчас нападающего спокойно заберут даже топ-клубы, пусть на меньшие деньги и на менее важные роли, но заберут без вопросов.

По информации «ТИ-Спорт», сам Станислав Галиев очень хочет остаться в Казани. Со столицей Татарстана у форварда связаны лучшие годы карьеры, здесь он завоевал свой первый Кубок Гагарина. К тому же с точки зрения инфраструктуры «Ак Барс» является одним из лучших, если не лучшим клубом в КХЛ. В Казани никогда не задерживают зарплату, хоккеистов окружают в команде исключительной заботой и решают все их бытовые проблемы.

У Станислава Галиева по-прежнему есть шикарный бросок, блестящее умение занимать на льду правильную позицию, желание приносить клубу результат. В целом вопрос будущего нападающего в казанской команде сейчас зависит только от руководства «Ак Барса» и уступчивости по деньгам от самого хоккеиста.