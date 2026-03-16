Галич о «Ледниковом периоде»: «Не вышла на лед, потому что разругалась с Авербухом»

Телеведущая Ида Галич рассказала, почему не приняла участие в шоу Первого канала «Ледниковый период» спустя два месяца тренировок.

«Меня позвали в шоу «Ледниковый период». Я та спортсменка-звезда, которая два месяца тренировалась, но не вышла на лед, потому что сильно разругалась с Ильей Авербухом. У нас не сложилось общение, мы до сих пор сквозь зубы разговариваем. Он как-то очень грубо со мной разговаривал. Я не преувеличиваю. Два месяца потратила на тренировки, мне нравилось. Именно по отношениям у нас не сложилось ни-че-го. Если мягко говорить», –рассказала Галич во время эфира на своем канале Youtube.

«Ледниковый период» – это еженедельное спортивно-развлекательное телешоу на Первом канале. Ведущие программы в новом сезоне – олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алина Загитова и Алексей Ягудин. В коллегии жюри: заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, а также известные и титулованные в прошлом фигуристы – Евгения Медведева, Татьяна Навка, Роман Костомаров и Максим Траньков.

Среди участников выступают спортивные пары – действующие фигуристы совместно с актерами, музыкантами и известными деятелями шоу-бизнеса.