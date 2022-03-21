Галерея «Хазинэ» развернет палитру гобеленов современного художника Анатолия Егорова

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ, 22 марта откроется уникальная выставка – ее экспонатами станут гобелены художника-современника Анатолия Егорова. Самая масштабная работа казанского мастера реалистичной многофигурной композиции, сотканной вручную, – гобелен 4 на 2,7 метра «Художник Николай Фешин», созданию которого он посвятил десять лет жизни.

«Этот гобелен будет представлен на выставке, а также еще пять и живописный автопортрет художника. Выставка – номинация Анатолия Егорова на соискание премии имени Тукая», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Среди знаковых тканых произведений Анатолия Егорова также, отметим, «Старый фонтан» (1979-1988), «Свияжск» (1997-2002), «Казань. Улица Баумана» (2003), которые, однако, останутся за рамками предстоящей выставки. Работы художника имеются в коллекции не только Музея ИЗО РТ, но и у Государственного историко-архитектурного и художественного музея «Остров-град Свияжск», дирекции передвижных художественных выставок города Москвы, художественной галереи Зеленодольска, в частных коллекциях в России, Великобритании, Греции, Голландии, США, Франции.

Фото: © предоставлено галереей «Хазинэ»

Создатель гобеленов и живописец Анатолий Егоров родился 19 апреля 1948 года, он член Союза художников СССР, России и Татарстана, заслуженный деятель искусств РТ (с 2008 года), народный художник Республики Татарстан (с 2018 года). Увлечение мастера искусством гобеленов сказалось и на его творениях станковой живописи – картинам Егорова присущи неповторимый стиль и колористические особенности. Сам художник, к слову, планирует присутствовать на вернисаже.

Выставка гобеленов Анатолия Егорова будет доступна в галерее «Хазинэ» до 28 апреля текущего года. Весь март, напомним, вход в галерею для всех категорий посетителей бесплатный.