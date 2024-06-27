Галерея «Хазинэ» представит выставку в память Андрея Шляпкина «Вечное движение»

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана в Казанском Кремле, 28 июня откроется выставка в память художника Андрея Шляпкина. Камерный проект «Вечное движение» в двух залах галереи представит около полусотни работ.

«Это живопись, графика, а также книги, которые оформлял Андрей Шляпкин. Выставку составили экспонаты из фондов Музея ИЗО Татарстана, из коллекции семьи художника и из частных собраний. На открытии будет присутствовать сын художника Федор», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе музея.

Андрей Шляпкин скоропостижно скончался в возрасте 56 лет в начале июня прошлого года. В Казани он учился в аспирантуре Творческой мастерской живописи Академии художеств под руководством Хариса Якупова, переехав из Пензы. В Казани остался жить после учебы. Первым успехом художника стала выпускная картина «Утро нового дня» – в 1998 году ее приняли на региональную художественную выставку «Большая Волга».

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Графика и графический дизайн привлекли художника в 2011 году. Тогда он примкнул к неформальному творческому объединению «Графком». Используя компьютерные технологии, он создал панно для «Казанского глоссария» (2012) и «Казанского каталога» (2012). Выполненная в технике монотипии серия его графических работ «Семь дней» (2014) стала знаковой работой этого периода.

Участвовал Андрей Шляпкин в подготовке Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник». Именно он создал оригинальный фирменный стиль графического оформления каждой из шести проведенных с 2011 по 2021 год биеннале – афиши, пригласительные билеты, пилоны и баннеры экспозиционного оформления, каталоги. Как графический дизайнер Музея ИЗО Татарстана, с 2013 по 2019 годы работал над оформлением выставок музея. В последние годы жизни (2019-2022) Андрей Шляпкин был графическим дизайнером редакционно-издательского отдела Института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан. Он придумал новый дизайн обложки журнала «Фәнни Татарстан», оформил несколько книг, в том числе новые учебники татарского языка.

Познакомиться с творчеством художника, посетив выставку «Андрей Шляпкин. Вечное движение» в галерее «Хазинэ», можно будет до 14 июля.