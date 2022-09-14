Галерея «Хазине» представит выставку «Голос веков» об удмуртской культуре

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ на территории Казанского Кремля, 15 сентября откроется выставка из этнографического цикла, приуроченного к Году культурного наследия народов России, – «Голос веков». Новая экспозиция в этой серии посвящена удмуртской культуре.

Посетители увидят офорты известного художника Менсадыка Гарипова с летающей девушкой, подводным царством и другими народными образами, графические работы Михаила Кузнецова. Выставку дополнят предметы быта удмуртской деревни, предназначение которых посетителям будет предложено сначала угадать или предположить, а уже после узнать из пояснений специалистов. Будут также представлены традиционные яркие костюмы для праздничных обрядов удмуртов.

«Будет представлено более сотни произведений – живопись, графика и декоративно-прикладное искусство. Причем большей частью именно декоративно-прикладное искусство», – уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Выставка «Голос веков» будет принимать посетителей до 15 октября. Предыдущими выставками в этом цикле были, напомним, выставка «Народ Белого Бога. Ош Кугу Юмын Калыкше. Заметки о марийской деревне» и выставка о культуре чувашского народе. После удмуртской культуры «Хазинэ» представит выставку о башкирском этнонаследии.