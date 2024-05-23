Галерея «Хазинэ» познакомит с «Оберегами» Елены Титовой

Подразделение Музея ИЗО Татарстана на территории Казанского Кремля, Национальная художественная галерея «Хазинэ», готовится представить персональную выставку Елены Титовой «Обереги».

Художница в этом году стала участницей большого межрегионального проекта «Идель-Арт» с масштабной работой «Нить времени. Обереги семьи». Произведение размерами 2,2 на 2,2 метра стало центральным экспонатом в одном из залов коллективной выставки. Оно надолго привлекало внимание посетителей, внимательно всматривавшихся в детали большой работы.

«Эта картина посвящена моей семье, бабушке Наталье Яковлевне. Написана она в этом году, и в апреле уже получила диплом I степени на выставке „Идель-АРТ“. Она же на афише моей персональной выставки „Обереги”. Еще одна знаковая для меня работа, которая будет представлена, — „Возвращение к истокам”. Она несколько меньше, 1,1 на 1,8 метра, а написана была в 2001 году еще в Творческой мастерской живописи Академии художеств. Это будет самая ранняя моя работа из представленных на грядущей выставке», — рассказала «Татар-информу» Елена Титова.

Расположится выставка в двух залах первого этажа галереи «Хазинэ». Всего посетители смогут увидеть около полусотни живописных работ, написанных как на холстах, так и на дереве. Возможно, символично количество экспонируемых произведений — выставка приурочена к юбилею Елены Титовой. К нему художница подошла в звании заслуженного деятеля искусств Татарстана с опытом участия в международных, российских и республиканских выставочных проектах и с 15 персональными выставками.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Первая выставка Елены Титовой прошла в 1996 году в ее родном городе Ижевске. Художница потом обучалась в Творческой мастерской живописи Российской Академии художеств под руководством Хариса Якупова. А теперь сама преподает, будучи доцентом кафедры дизайна в Казанском инновационном университете имени Тимирясова.

«Обереги» — это выставка про русские православные традиции, обращение к собственному прошлому, к корням своего рода. Она созвучна Году семьи, которым в России по решению Президента РФ Владимира Путина объявлен 2024-й. Помимо картин посетители галереи увидят выполненный по эскизам Елены Титовой сарафан с золотым шитьем.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

Увидеть «Обереги» Елены Титовой можно будет до 26 июня.