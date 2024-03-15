Галерея «Хазинэ» посвятила шесть залов выставке работ художников семьи Хариса Якупова

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», открылась новая большая выставка. В шести залах второго этажа разместились картины, плакаты, иллюстрации к книгам академика Российской академии художеств, народного художника СССР, лауреата Сталинской премии третьей степени Хариса Якупова, а также картины его жены Рушании и сына Фарида – они также были художниками и имели звание народных для Татарстана.

Выставка называется «Харис Якупов. Личное». Приурочена к Году семьи, которым объявлен в России 2024-й. Предыдущая выставка, отметим, в этих же залах галереи «Хазинэ» была тоже связана с именем Хариса Якупова. Она проходила под названием «Мастерская мастера. Харис Якупов и ученики» и была посвящена Году педагога и наставника.

Новая экспозиция собрала произведения как из фондов Музея ИЗО Татарстана, так и из собрания семьи Хариса Якупова. В последнем зале выставки представлены семейные фотографии, записки и письма друг другу. На вернисаже присутствовали родственники глыбы национальной живописи Татарстана, среди них жена Фарида Якупова Мария и внучка Линда Гарифуллина.

«Я сегодня сама с удивлением узнала, что более 15 художников из семьи Хариса Якупова работали и жили у нас в Татарстане. На этой выставке вы увидите лица, проникнутые теплотой. “Харис Якупов. Личное“ – это необычный взгляд на этого художника, благодаря тому, что семья Якуповых передала нам в прошлом году довольно большой архив: фотографии, записки и рисунки... Так замечательно, что имя Хариса Абдрахмановича Якупова не кануло в Лету. Фарид, сын, все время изучает архив отца. И на выставке вы увидите, что его творчество переплетается с семейной интонацией, дружбой, желанием друг другу помочь», – подчеркнула директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

В этом году, напомнил директор филиала Российской академии художеств в Казани Махмут Вагапов, со дня рождения Хариса Якупова исполнится 105 лет. И выставка - дань уважения его творчеству и семье.

«На работах Хариса Абдрахмановича можно проследить летопись Советского Союза и республики. При этом у него настолько камерные произведения и такого колоссального уровня, что они могут висеть и в Третьяковской галерее. Но помимо родственной семьи его второй семьей можно считать Союз художников Татарстана. Он нас воспитал, фонд построил, выставочный зал, основал творческую мастерскую живописи, которая и сейчас продолжает работать и плодиться художниками», – напомнил Вагапов.

Центром галактики, вокруг которого вращается множество планет, назвал Хариса Якупова известный художник, иллюстратор множества изданий, заслуженный художник России Григорий Эйдинов.

«Чем больше времени проходит после ухода Хариса Якупова, тем больше он в наших глазах вырастает. Наверное, оттого, что большое видится на расстоянии... Через некоторое время после смерти Хариса Абдрахмановича Фарит принес мне большой флакон китайской туши со словами, что отец просил передать его мне. Я до сих пор его бережно храню как напоминание о честности художника, который не рушил свои принципы, целеустремлённо шел по жизни как фронтовик и как художник», – сказал Эйдинов.

Выставка «Харис Якупов. Личное» в галерее «Хазинэ» будет работать до 29 декабря.