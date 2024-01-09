Галерея «Хазинэ» покажет золотошвейные творения заслуженной мастерицы Луизы Фасхутдиновой

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории Казанского Кремля, 12 января откроется выставка золотошвейного и вышивального искусства «Гөлханә/ Дом цветов». Ее составят произведения ручного творчества Луизы Фасхутдиновой – одного из ведущих мастеров республики в области декоративно-прикладного искусства, заслуженного деятеля искусств Татарстана, лауреата Премии имени Баки Урманче.

Выставка представит более 30 работ художницы за последние пять лет: красочно декорированные вышивкой предметы религиозного культа (молитвенные коврики намазлыки, религиозные картины шамаили, футляры и накидки для Корана), воссозданные ансамбли традиционного татарского костюма, богато украшенные вышивкой головные уборы казанских татар – мужские, женские, девичьи.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Выставка разместится в двух небольших залах первого этажа. Любому мастеру декоративно-прикладного искусства сделать большую выставку тяжело, ведь каждое их произведение – удивительно кропотливый, потому отнюдь не быстрый труд. Проект “Гөлханә/ Дом цветов” приурочен к юбилею мастерицы, который она отметила буквально накануне Нового года – 31 декабря», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана.

Произведения Луизы Фасхутдиновой, обращают внимание музейщики, возрождают и развивают традиции татарского золотошвейного и вышивального искусства. Традиционной вышивкой и золотным шитьем мастерица декорирует предметы национального костюма (платья, камзолы, калфаки, тюбетейки и т.д.), ритуально-обрядовые и бытовые предметы, например полотенца, а также религиозно-духовные символы татарской культуры – шамаили, намазлыки и многое другое.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Мастерица не раз представляла Республику Татарстан на крупных международных фестивалях в Иране, Турции, Узбекистане, а также на всероссийских выставках: «Уникальная Россия», «Вышитая карта России», Федеральный Сабантуй и пр. Ее произведения выставлялись в Турции, Пакистане, Ираке, Иране, ОАЭ, Германии, Венгрии, Франции и других зарубежных странах, а также на региональных и республиканских выставках. Работы Луизы Фасхутдиновой находятся в фондах Национального музея Татарстана, Государственного музея изобразительных искусств региона, в «Музейном комплексе города Казани», Фонде «Туран», в Альметьевской картинной галерее, Фонде имени Марджани (Москва), а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Вернисаж намечен на 16.00, вход на церемонию свободный. После открытия на выставку потребуется билет. Побывать в «Гөлханә/Доме цветов» Луизы Фасхутдиновой можно будет до 11 февраля.