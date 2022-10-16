Галерея «Хазинэ» покажет горные пейзажи и просторы Якутии геолога Фарита Газизулина

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ в Казанском Кремле, откроется выставка «Дорогами странствий», в которой будут представлены около 60 горных пейзажей и панорам Якутии кисти татарского художника, геолога Фарита Газизулина. Вернисаж намечен на 20 октября.

Фарит Газизулин отмечает в этом году 80-летний юбилей, родился он 14 мая, уточнили «Татар-информу» в Музее ИЗО РТ. Геолог по образованию, он провел в экспедициях по Якутии более 20 лет, на пенсии впечатления и воспоминания от увиденного стали сюжетами для его живописных произведений. На выставке также можно будет увидеть пейзажи Памира, Фанских гор, Эльбруса и т.д.

«Фарит Зайдуллович живет и работает в Бугульме, но на юбилейный вернисаж обязательно приедет в Казань», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Придя к живописи в 1995 году, художник к дню сегодняшнему создал около полутысячи картин в разных жанрах, провел 55 персональных выставок – помимо Татарстана в Башкирии и на Урале, издал альбом живописи и литературных текстов.

Увидеть произведения выставки «Дорогами странствий» можно будет в галерее «Хазинэ» до 20 ноября.