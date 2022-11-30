Музей ИЗО РТ представит «Птицу Зеленую» — живопись людей с особенностями здоровья

Завтра, 1 декабря, Галерея современного искусства, филиал Музея ИЗО РТ, вместе c региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов Татарстана «Забота» презентует инклюзивную выставку «Птица Зеленая». В ней впервые будут представлены широкой аудитории около полусотни работ людей с особенностями здоровья в возрасте от 10 до 35 лет, а также вдохновленные ими эссе молодых литераторов, занимающихся в досуговых центрах «Забота».

«На открытии ожидаем самих авторов рисунков — наверное, придут девять человек. Для всех них сборная выставка в музейном пространстве первая, хотя, конечно же, некоторые из детей раньше участвовали в различных конкурсах и демонстрировали свои работы наряду с другими авторами как конкурсные. Кроме того, иногда работы подопечных „Заботы” выставляют на ярмарках — например, на ежегодной весенней ярмарке „Белые цветы”. Но пока они не находили своего покупателя. В нашем музее творчество воспитанников „Заботы” будет показано впервые», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Проект «Птица Зеленая» включает целый ряд мероприятий и инициатив для развития инклюзии в Татарстане, предполагающих создание площадок для встреч людей с разными ментальными и физическими особенностями. Подростки и молодые люди с инвалидностью занимаются в творческих мастерских керамикой, изобразительным искусством, швейным делом, вокалом, участвуют в конкурсах, создают продукцию для коммерческой реализации. РООРДИ РТ «Забота» с 2011 года организует досуговые центры для инвалидов в Казани.

Выставка будет работать до 15 января, всё это время посмотреть ее можно будет бесплатно.