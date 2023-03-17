Галерея современного искусства с 22 по 25 марта проведет Дни перформанса

Галерея современного искусства, филиал Музея ИЗО РТ, с 22 по 25 марта объявила Дни перформанса. Просветительская и культурная программа поможет понять и осмыслить явление «перформанс», и в том числе в культурном контекте Казани. Посетители смогут исследовать это понятие на лекциях журналиста, театрального критика и исследователя современного танца Айсылу Кадыровой, показах казанских артистов и приглашенного хореографа Ксении Бурмистровой, которая представит перформанс «Желающие машины», созданный ею в московской резиденции Дома культуры «ГЭС-2».

«”Желающие машины” – это моноспектакль продолжительностью около часа, в котором сама Ксения будет действующим лицом. В один из дней пройдет также ее мастер-класс по современному танцу – contemporary+импровизация», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Ксения Бурмистрова в перформансе «Желающие машины» Фото: предоставлено Музеем ИЗО РТ

Перформанс гостьи из Москвы – высказывание об обществе потребления и информационной пропаганды, в котором хореография воплощает идею телемагазина. Действие его строится вокруг искусственно созданной реальности, где скорость и визуальный ряд изменяются так же быстро, как переключаются каналы телевизора. На мастер-класс необходима предварительная запись, отмечают в Музее ИЗО РТ.

Ксения Бурмистрова, отметим, с 2009 по 2020 год была солисткой Театра балета Юрия Григоровича (Краснодар), затем танцовщицей Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы». Также она в составе независимой танцевальной компании «Воздух» участвовала в создании восьми спектаклей, три из которых были номинированы на премию «Золотая Маска» (2016, 2018, 2020).

Фото: © предоставлено Музеем ИЗО РТ

Первая часть лекции от Айсылу Кадыровой «История перформанса» состоится 22 марта в 17:30. В этот же день в 19:00 перформансы продемонстрирует камерный балет Наиля Ибрагимова «Пантера». На следующий день, 23 марта, также в 17:30 Айсылу Кадырова прочитает вторую часть лекции «История перформанса», а в 19:00 начнется перформанс «Карта.Построить маршрут» от казанского коллектива «Галерея. Лаборатория движения» под руководством Александры Ельчаниновой, в 19:30 выступление начнет проект Светланы Ярмаковой «Сейчас и Здесь». Перформанс Ксении Бурмистровой «Желающие машины» начнется 24 марта в 18:30, в 19:30 посетителей приглашают к дискуссии «Перформанс. Диалог» с приглашенными гостями. Мастер-класс Ксении Бурмистровой будет длиться 2 часа, он намечен на 25 марта и будет проходить с 15 до 17 часов.