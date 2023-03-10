Галерея современного искусства представит «Соло с красной пилой» Олега Леонова

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО Татарстана, 14 марта откроется выставка заслуженного художника России, уроженца ТАССР Олега Леонова «Соло с красной пилой».

«В ретроспективе творчества Леонова будут представлены около 60 произведений. Новая выставка разместится на втором этаже, сменив проект круглых картин „Смех, слезы и сны“ супругов из Санкт-Петербурга Екатерины Бородавченко и Алана Хатагты. И хотя Олег Леонов окончил в 1980 году Казанское художественное училище, в Казани это, пожалуй, будет его первая персональная выставка, поскольку дальше он уехал продолжать обучение в Московском государственном институте имени Сурикова и с тех пор живет в Москве», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Соло с красной пилой» – взгляд художника на предназначение человека в мире и некий творческий отчет перед зрителем и перед самим собой. Создаваемые им произведения относятся к современному реалистическому искусству, а обучался Леонов, надо сказать, в мастерской портрета Ильи Глазунова.

Как художник-философ Олег Леонов даст возможность посетителям выставки оглянуться и вспомнить все и всех, пережить вместе с ним важные моменты его жизни и творчества. Большинство работ выставки, отметим, будут связаны с малой родиной художника и посвящены природе, животному и растительному разнообразию средней полосы России. Предки художника жили на берегах Камы и Волги в стрелецких поселках со времен Ивана Грозного.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Художник подчеркивает, что своим творчеством принадлежит той России, где еще нет рекламы, телевизионного шутовства, но где возрождается вера, где хлеб свой насущный люди добывают в ежедневном тяжелом труде. По духу, признается Олег Леонов, ему близка Россия Шукшина и Распутина, и именно таким людям посвящены его картины «Староста», «Фёдор», «Соседка Эмма», «Бездомная». Картины отсылают к настоящей жизни человека, «корнями проросшего в родную землю». Со временем художник перешел к живописи и графике концептуального направления современного искусства, но и в них ощущается вдохновение, любовь к земле, на которой родился и вырос художник.

Отметим также, что Олег Леонов – действительный член Российской академии художеств, ТСХР, МСХ. С 1992 года работает в Студии художников имении В. В. Верещагина МВД России. Леонов становился лауреатом Государственной премии МВД России, лауреатом премии имени Репина в номинации «современное искусство». Персональные выставки художника, а их было более 30, проходили в Малом манеже, академии художеств, Музее истории города Москвы, в посольствах нескольких государств, а также в частных и государственных галереях.

Выставка «Соло с красной пилой» в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана продлится до 9 апреля.