Галерея современного искусства представит медиаперформанс о жизни Николая Фешина

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, 24 и 25 марта состоятся медиаперформансы с элементами театральной постановки о жизни ученика Казанского художественного училища, впоследствии получившего мировое признание живописца Николая Фешина.

Постановка «Фешин. Музы» будет реализована в VR-зале галереи студентами и преподавателями Высшей школы журналистики Казанского федерального университета при участии Казанского художественного училища имени Фешина и Казанского театрального училища. Креативный просветительский проект был задуман еще осенью, задействовано в нем и студенческое телевидение «Универ ТВ».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проект представляет собой синтез кино, медиаинсталляции с погружением зрителя на 180 градусов и игры актеров. Музыкальное сопровождение медиаперформанса создадут студенты Казанской консерватории имени Жиганова. Режиссер постановки — актер, преподаватель Казанского театрального училища Андрей Белозеров, сценарист — профессор, сотрудница кафедры телепроизводства и цифровых коммуникаций КФУ Юлия Андреева.

«В медиаперформансе будет использована инсталляция мультимедийной студии Abau „Николай Фешин“, презентованная в нашем музее зимой 2021 года к 140-летию художника. Длительность постановки — 40 минут, для ее просмотра будут организованы зрительские места, а после пройдут мастер-классы по современным направлениям журналистики, в том числе сторителлингу, от профессора КФУ Юлии Андреевой», — пояснили в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

В следующую пятницу, 24 марта, медиаперформанс стартует в 15.00, в 16.00 пройдет лекция «Ресурс креативных индустрий в просветительских, обучающих проектах» (с приглашением ученых и практиков медиандустрии). 25 марта медиаперформанс начнется в 18.00, лекция «Интерактивные проекты и трансмедийный сторителлинг» — в 19.30.