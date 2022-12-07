Галерея современного искусства представит «Исправленную правду» фотомонтажа

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, 8 декабря откроется выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда», которую привозит в Казань Центр визуальной культуры Béton Алексея Логинова. Проект объединяет работы Андрея Чежина, Валеры и Наталии Черкашиных, неоклассические коллажи Ольги Тобрелутс, а также фантасмагории арт-групп ГрОМ и AES+F – всего 31 произведение.

AES+F "The Feast of Trimalchio" Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«Это привычные небольшие фотоснимки с использованием фотомонтажа, а также произведения, выполненные в технике пластификации, – то есть распечатанные в пластике, они уже более масштабные. Выставка разместится на третьем этаже галереи. На вернисаже будут присутствовать фотографы Валерий и Наталья Черкашины, уже известная Казани Ольга Мичи», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Организаторы подчеркивают, что монтаж – наиболее эффективный художественный прием, способный показать разницу между условной действительностью и субъективными реальностями, которая провоцирует человека к исправлению «правды». И фотографы использовали монтаж, внося в условно правдивую реальность своих работ исправления, задолго до появления компьютерной обработки.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Так, в советское время пропаганда, создавая фотосюжеты, фотопостановки, с помощью монтажа визуализировала тезисы идеологических рассуждений для их большей убедительности, творческая интеллигенция – стремилась вносить коррективы в советскую «правду», которая устраивала отнюдь не всех. В современном мире преемники советских методов искусства агитации и пропаганды (демократическая пресса, новостное телевидение и популярный кинематограф) сами стали объектами творческого «исправления», тогда как фантастические проекты стремились не только порвать с навязываемыми искажениями действительности, но и создать собственные альтернативы ей.

На следующий после вернисажа день, 9 декабря, в Галерее современного искусства в 17.00 состоится бесплатная лекция «Фотомонтаж: Творческие возможности» от арт-директора Центра визуальной культуры Béton Алексея Логинова. 10 декабря в полдень здесь пройдет творческая встреча с художниками Валерой и Наташей Черкашиными – авторами проекта «Глобальный андеграунд».

Выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда» будет работать в Галерее современного искусства до 26 февраля. Она имеет возрастное ограничение 12+.