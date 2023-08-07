Галерея современного искусства представит фотовыставку Гарифуллина о художнике Гурьянове

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО Татарстана, 9 августа откроется фотовыставка Фаата Гарифуллина «Художник Владимир Гурьянов и его пространство». Локальную выставку составят 39 фотографий, которые разместятся в зале на первом этаже, и весь период работы выставки, до 31 августа, посетить ее можно будет свободно.

«Работы фотографа Фаата Гарифуллина мы в Музее ИЗО хотели выставить давно. А он был хорошо знаком с широко известным художником Владимиром Гурьяновым. Так получилось, что этой выставкой мы объединили концепции “фото” и “живопись”. Выставка будет представлена в черно-белых снимках», – сказали в пресс-службе Музея ИЗО Татарстана

Фаат Гарифуллин получил диплом фотографа Заочного народного университета искусств в Москве в 1989 году. Участвовал в республиканских и всероссийских выставках, входит в Союз фотографов РТ, с 1993 года работает фотографом Театра имени Галискара Камала в Казани.

В год окончания университета Гарифуллин в Выставочном зале Союза художников Татарстана (теперь это Галерея современного искусства) во время выставки фотоклуба «Зилант» (Тимур Хадеев, Евгений Балашов, Фаат Гарифуллин) познакомился с тогда уже известным казанским художником (1956 ­– 2019) Владимиром Гурьяновым, который тогда был к тому же директором Выставочного зала. Предстоящая выставка продемонстрирует лишь малую часть снимков, которые фотограф сделал в мастерской Гурьянова на улице Подлужной в 1990 – начале 2000-х годов.

По воспоминаниям Гарифуллина, это время было удивительным по насыщенности творчества. Энергия Владимира Гурьянова помогала видеть новое, снимать, находить красоту и смыслы в жизни. Сам художник тоже фотографировал, и вместе они, художник и фотограф, выходили на фотосъемки в город. Запечатлевали, например, уходящую деревянную Казань, старые слободы…

Часть фотографий по завершении выставки Фаат Гарифуллин передаст в дар музею.