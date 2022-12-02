Галерея современного искусства представит «Человече» — графику о винтиках мирового рынка

Галерея современного искусства, филиал Музея ИЗО РТ, 7 декабря презентует выставку «Человече. Печатная и уникальная графика». Небольшой проект о людях как винтиках глобального механизма купли-продажи — инициатива творческих мастерских «Графком» Поволжского отделения Российской академии художеств и Творческого союза художников России, финансовую поддержку которым оказало Министерство культуры РФ.

«Выставка небольшая — 25 работ. Но уникальность ее в том, что главные мастера Татарстана выставляются все вместе. Увидеть их произведения можно будет до 29 января», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Авторы работ — представители разных поколений художников, отмеченные почетными званиями и наградами республиканского и федерального уровня. Это Александр Артамонов, Владислав Баранов, Екатерина Васильева, Вера Карасева, Регина Маврина, Андрей Соколов и Андрей Шляпкин, а также кураторы выставки — Александр Артамонов и Ольга Улемнова.

Созданные графиками работы посвящены утрате человеком духовности под влиянием информационного прессинга маркетинга и рыночных гигантов. Они созданы в различных техниках печатной и уникальной графики с применением самых разных выразительных средств и приемов — от классических до авангардных.