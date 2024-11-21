Галерея современного искусства покажет «Девять времен года» Елены Ермолиной

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана сегодня откроется выставка живописи, графики, арт-объектов (кукол) и анимационных фильмов с названием «ЕЕ. Девять времен года. Елена Ермолина». Она приурочена к 55-летнему юбилею театрального декоратора и члена Союза художников России Елены Ермолиной (художница отметила его в феврале).

«Выставка разместится в VR-зале. Будут представлены больше 200 работ, а также этот зал позволит демонстрировать мультфильмы, над созданием которых я работала», — рассказала Ермолина «Татар-информу».

Идея — показать внутреннюю кухню мастера, позволить заглянуть в процесс создания анимационного фильма. Любимая фактура художницы — шершавая поверхность фанеры, и посетители увидят творчески разбросанные по ней эскизы-раскадровки. Интерпретировать сюжет каждый сможет по ним по-своему: сверху вниз, слева направо…

Название выставки отсылает к девяти мультфильмам — этапам работы Елены Ермолиной. В 2008 году ею был отрисован мультфильм «Зилант», в 2013-м она работала над фильмом «Кому трудней», в 2018-м — «Гульназек — победитель Дивов», в 2021-м — «В лес за осиной» и «Когда-то мы были Рыбами», в 2023-м — «Мамай», а в этом году — «Наполеон» и «Притча о Слоне».

Часть выставки также составят графические работы и проект «Жизнь замечательных зверей», объединяющий красного коня Петрова-Водкина, любимую рыбку Матисса, скворца Моцарта и благородных такс Чехова.

Елена Ермолина окончила театрально-декорационное отделении Казанского художественного училища имени Фешина под руководством народного художника Татарстана Наили Кумысниковой. А затем и театральную мастерскую Курилко-Рюмина Московского художественного института имени Сурикова. В начале 2000-х стажировалась у академика Российской Академии художеств Хариса Якупова. Работы художницы есть в собраниях Джека Николсона, Майкла Йорка, Александра Ф. Скляра и других знаменитостей и коллекционеров.

Выставку можно будет увидеть в Галерее современного искусства до 19 января включительно.