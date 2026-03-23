Галерея современного искусства открыла «Путь без пути» Ильдара Нафиева

Зал графики Галереи современного искусства Музея ИЗО Татарстана на месяц стал пространством выставки нового вектора творчества Ильдара Нафиева. Больше 20 лет художник был книжным графиком-оформителем, а за последние года два увлекся новым для себя направлением – беспредметной живописью. Из абстрактных картин с линейно-многоугольной геометрией сложилась выставка «Путь без пути».

Произведения на выставке представлены в сериях, некоторые, что называется, еще пахнут краской – написаны за неполные три месяца, что прошли с начала нынешнего года: «Графический дизайн. Джаз», «Белым по-черному 1», «Цвет. Ночь. Джаз», «Полиграф. Дизайн. Джаз». Свое некнижное творчество художник представляет зрителю впервые. И одну из графических, однако живописных картин передал в дар Музею ИЗО Татарстана.

«Вы видите здесь буйство цвета, большие холсты – художник мощно и целеустремленно работает. Ему стало тесно в книжной графике, ведь волей-неволей художник следует тексту книги, хотя есть разные техники иллюстрирования. И в новом направлении Ильдара Нафиева прекрасное чувство колорита, цвета», – отметила заместитель директора по научному обеспечению и издательской деятельности Музея ИЗО Татарстана Дина Хисамова.

«Авангард жив!» - такой вывод сделала, познакомившись с выставкой «Путь без пути» кандидат искусствоведения, заведующая методическим отделом Музея ИЗО Татарстана Екатерина Ключевская.

«Я очень далека от того, что здесь представлено. Но я увидела во всем этом ярко выраженный посыл к зрителю. Иногда кажется, что авангард, его идеи изжили свой потенциал, что надо возвращаться к реализму, но эта выставка дала понять, что это не так. Люди и художники находят в этом самовыражение. И в то же время по этим работам видишь, чем художник в свое время переболел – например, по серии татарской графики», – подчеркнула на вернисаже Ключевская.

Знакомиться с выставкой через призму того, какая из картин могла бы переместиться к тебе домой, порекомендовал предприниматель, занимающийся современными интерьерами, Ильфат Сайфуллин. Одна из работ художника, по его словам, дополняет его собственное домашнее пространство.

«Я меломан. А для выставки «Путь без пути» я взял за основу гаусское название. Ведь каждый человек на самом деле прокладывает свой путь без какого-то плана. А многие работы здесь – по большому счету импровизация. Я больше 20 лет сотрудничал с книжным издательством, с «Татмедиа» – я перевернул эту страницу и ушел. Стал делать искусство ради искусства. И наконец-то пришло время персональной выставки. А Галерея современного искусства – самая лучшая площадка Казани, для меня честь выставляться здесь», – сказала Ильдар Нафиев.

Выставку «Путь без пути» можно увидеть в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана до 19 апреля.