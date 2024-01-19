Галерея современного искусства Казани покажет блокадную графику питерца Соломона Юдовина

В Галерее современного искусства, подразделении Музея ИЗО Татарстана, 26 января откроется выставка графики о блокадном Ленинграде Соломона Юдовина. Более сотни работ художника предоставляют для выставки коллекционеры Евгений и Юлия Герасимовы.

Выставка приурочена к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года). В блокадном городе некоторое время оставался и автор графических произведений Соломон Юдовин.

Фото: пресс-служба ГМИИ РТ

«Выставка до Казани прежде проходила только в самом Петербурге. Там она была показана к 75-летию годовщины снятия блокады Ленинграда. Привозим мы эту выставку сейчас только в Казань, но, может быть, к следующей памятной дате можно будет вновь напомнить об этой графической серии», — прокомментировали «Татар-информу» предстоящий вернисаж организаторы.

Художник Соломон Борисович Юдовин (1892–1954) был очевидцем двух мировых войн, революции и гражданской войны в России, а также лет политических репрессий в СССР. Сам он избежал гонений, и творческий путь его можно считать успешным. В Ленинграде Юдовин оказался в 1923 году, будучи приглашен на должность ученого секретаря и хранителя в Музей петербургского еврейского историко-этнографического общества.

Фото: пресс-служба ГМИИ РТ

В осажденном городе художник провел из самых тяжелых периодов блокады — с самого начала до середины 1942 года. После Юдовин был эвакуирован в деревню Карабиха Ярославской области. В это время появилась значительная часть листов его блокадной серии: рисунки, монотипии, гравюры, представляющие жизнь города-фронта в самых разных ее проявлениях.

«Сейчас все работы Юдовина находятся в частной коллекции Евгения Герасимова, это крупнейшее собрание работ Соломона Юдовина. Но у коллекционера в целом имеется обширная коллекция ленинградской школы графики, все самые известные имена ХХ века. И он с радостью предоставляет эти работы на музейные выставки — например, для проекта „Дейнека/Самохвалов“ в Выставочном зале „Манеж“», — рассказали кураторы выставки.

Фото: пресс-служба ГМИИ РТ

Все работы Юдовина, отметил собеседник информагентства, небольшие — примерно 30х40 и 20х20 сантиметров. Почти все произведения выполнены на бумаге, есть картон. Эскизы — на тонкой бумаге.

Выставка «Соломон Юдовин. Блокадная графика» в Галерее современного искусства Музея ИЗО РТ будет работать до 3 марта.