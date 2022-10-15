Рамиль Гали: «Галерея “Сфера” – это русло фотоискусства в республике»

Образовательный центр по изучению основ фотоискусства и музей старинной фототехники планируют открыть в казанской галерее «Сфера». Какие еще сюрпризы готовит для татарстанцев новое общественное пространство, рассказал «Татар-информу» председатель Союза фотографов Рамиль Гали.

Рамиль Гали: «На базе галереи мы планируем создание нескольких проектов. Во-первых, это образовательный модуль и фотошкола. Во-вторых, это музей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«К сожалению, сегодня фотографическое образование на профессиональном уровне у нас не развито»

Расскажите, как появилась идея создания общественного пространства «Сфера» на улице Назарбаева.

В ноябре исполнится два года, как я стал председателем Союза фотографов Татарстана. Получив республиканские полномочия, передо мной встало много вопросов, в частности как улучшить работу фотографов и как привлечь людей к глубокому познанию мира фотографии. К сожалению, сегодня фотографическое образование на профессиональном уровне у нас не развито. Конечно же, есть техникумы и фотокружки, которые дают среднюю базу познания фотоискусства, однако в республике отсутствуют специализированные фотошколы.

В Союзе я стал думать над созданием начальной фотографической школы, однако для этого у нас не было помещения, в котором мы бы могли полноценно воплотить все свои идеи. На тот момент единственное помещение, которым мы обладали, была маленькая комната в несколько квадратов. Я обратился за помощью к мэру города Ильсуру Метшину, и в июле этого года нам дали большое помещение в 230 кв. метров. Это здание 1936 года постройки, где раньше располагался детский сад и вечерняя школа.

Что планируете воплотить в «Сфере»?

На базе галереи мы планируем создание нескольких проектов. Во-первых, это образовательный модуль, то есть выставки, мастер-классы, семинары. Также планируем открыть фотошколу. Во-вторых, это музей, посвященный истории фотографии и фотографам, снимки которых стали яркой фотолетописью Татарстана. Также в музее можно будет увидеть уникальную старинную фотоаппаратуру.

У нашей республики очень обширная история фотографического направления, у нас работают заводы по производству фототехники. На КОМЗе выпускались фотоаппараты, завод «Тасма» до сих пор производит фотопленку. Помимо мощнейших заводов фототехники Татарстан славят и фотохудожники. Например, старинный город Казань мы увидели в работах Арнольда Бренинга – снимки с аптекой на улице Баумана хорошо знакомы каждому татарстанцу.

Кроме того, мы планируем создать фотостудию – уже сейчас завезли более современное и, конечно же, профессиональное оборудование для съемок, ведь для фотоискусства очень важен свет и его возможности.

«Несомненно, “Сфера” станет флагманом развития фотоискусства в Татарстане» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На ваш взгляд, какая основная задача галереи?

«Сфера» – это русло фотоискусства в республике, ведь фотография в разы дешевле, чем та же картина, написанная художником. Она проще в исполнении, поэтому мы можем занять особую нишу в различных направлениях искусства Татарстана. Тем более фотография зачастую скажет намного больше, чем обычный карикатурный рисунок.

Конечно же, не стоит забывать, что фотография отражает дух времени, национальный колорит, а снимки раскрывают атмосферу города, демонстрируют его туристический потенциал. Фотография в хорошем смысле – это сильный инструмент для пропаганды достояний народов тех или иных стран. Я думаю, мы будем реализовывать свою деятельность именно в этом направлении.

Однако главная задача «Сферы» – открыть перспективы для развития школы фотографии в Казани. Мы хотим показать жителям как знакомый, так и невиданный ранее облик города, познакомить с историей республики с точки зрения фотографии. Несомненно, «Сфера» станет флагманом развития фотоискусства в Татарстане.

«В двух залах планируется проводить выставки фотографий, а третий будет служить разным целям искусства» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Значение слова “сфера” – это сообщество, объединяющее самые разнообразные группы людей»

Пространство будет предоставлено только для фотовыставок?

Тематически «Сфера» разделена на три зала – в двух залах планируется проводить выставки фотографий, а третий будет служить разным целям искусства. В нем будут творить дизайнеры и художники, здесь будут проходить перформансы и шоу. Будем создавать некий синтез выставочного направления.

Сейчас никуда без онлайна. Собираетесь ли вы запускать проекты в Сети?

Конечно. Мы понимаем, что время диктует свои условия – сейчас никак не обойтись без мессенджеров и социальных сетей. Поэтому сейчас мы уже работаем над их созданием, чтобы в дальнейшем на интернет-платформе проводить мастер-классы, в которых мы бы могли рассказать татарстанцам основы композиции, а также познакомить с легендарными именами в мире фотоискусства.

«Сфера – это нечто объемное, некая фигура и форма, которую мы планировали использовать в оформлении самой галереи» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Почему галерея приобрела такое название?

В Союзе фотографов Татарстана шли долгие дебаты и обсуждения о том, как назвать галерею. Ведь, как мы с вами знаем, как корабль назовешь, так он и поплывет. Были самые разные идеи, но в итоге голосованием решили назвать галерею «Сфера».

Сфера – это нечто объемное, некая фигура и форма, которую мы планировали использовать в оформлении самой галереи. Другое значение слова «сфера» – это сообщество, объединяющее самые разнообразные группы людей, начиная от фотографов, заканчивая модельерами.

Расскажите о дебютной фотовыставке в стенах «Сферы».

Первой выставкой в коллекции «Сферы» стала экспозиция «Перекресток-2022» – это некая ретроспектива развития и становления как членов Союза фотографов, так и фотоискусства в республике в целом. Каждый участник движения отобрал свои лучшие работы, которые разместились в залах «Сферы». Задумывалось, что экспозиция станет отправной точкой для развития нового поколения фотохудожников.

Также недавно у нас прошла выставка двух авторов – Андрея Ефимова и Александра Маклакова, это две восходящие звезды мира фотографии. В экспозиции «Остров» они отобразили архитектурный облик Казани, где в работах отразился особый неповторимый стиль и почерк фотохудожников.

«Сфера – это нечто объемное, некая фигура и форма, которую мы планировали использовать в оформлении самой галереи» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно правильно уметь читать фотоиллюстрацию, видеть скрытые символы»

Какие выставки запланированы на ближайшее время?

Сейчас готовимся к новой экспозиции, которая запланирована на 25 октября. Это совместная выставка с изданием «Казанские ведомости». В этот день будет представлено порядка 30 фотографий – работы победителей конкурса «Многонациональный Татарстан», который проводило само издание. Редакция отобрала лучшие снимки, раскрывающие национальный колорит республики. При этом работы присылали как любители, так и профессиональное сообщество.

В ноябре мы запланировали устроить большой перформанс – экологическую фотовыставку, автором которой выступит Денис Бунтуков. Кроме того, к нам присоединятся дизайнеры, театралы и художники – все вместе мы создадим инсталляции современного искусства, посвященные экологической повестке, в частности проблеме отходов. А помочь в этом нам хотят татарстанские ученые. В рамках выставки они представят современное оборудование, где зрители смогут увидеть, как на их глазах будут уничтожаться отходы.

Конечно же, мы не хотим кого-то поучать или с кем-то бороться – мы создаем культурный ход. Тем самым мы говорим о том, что для изменения реальности вокруг нужно начать с себя.

«В сравнении с письменным или устным сообщением фотография выступает лучшим источником восприятия для человека» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Почему развитие фотоискусства в Татарстане так необходимо?

Смысловое значение фотографии моментальное – человеческий мозг сразу считывает всю информацию на кадре. При помощи снимков мы можем пропагандировать туристический потенциал Татарстана и Казани, ведь фотографии несут большой объем информации.

В сравнении с письменным или устным сообщением фотография выступает лучшим источником восприятия для человека, тем более кадры усваиваются легче, ведь фотография дает мгновенное представление о событии и его непосредственных героях. Важно правильно уметь читать фотоиллюстрацию, видеть скрытые символы и метафоры на снимках. Именно этому мы и будем учить в фотошколе.

Моя большая мечта – провести семинар для молодых фотографов и фотолюбителей, он очень важен. Мы создали импульс, который расскажет ребятам, где учиться и чему, а также покажет, как не отстать от современной фотографии. Технологии современного снимка очень быстро развиваются, поэтому нам необходимо создать группы, где ребята могли бы запечатлевать на фотопластинках жизнь во всем ее многообразии и великолепии.

Какое вы видите будущее у галереи «Сфера»?

Сейчас самое главное для нас – найти контакт с горожанами, которым было бы комфортно прийти сюда – в мастерскую фототворчества. Хотелось бы, чтобы «Сфера» стала точкой притяжения не только для фотографов и любителей фотографии, но и для других деятелей искусства – дизайнеров, художников, модельеров, моделей и других. Приятно провести время, получить знания, приятные знакомства и хорошее настроение – вот что подарит своим посетителям Дом фотографии.