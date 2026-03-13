Галерея народов Поволжья откроется в Храме всех религий в Казани к лету

В Храме всех религий завершаются работы по созданию галереи народов Поволжья, которая будет посвящена национальным культурам. Она уже сейчас доступна для туристов, однако все работы будут завершены к лету. Об этом «Татар-информу» рассказал управляющий объектом Фарид Хайруллин.

«Этот зал будет посвящен народам Поволжья: татарам, марийцам, башкирам, мордве, чувашам и так далее. Все здесь мы делали сами: мешали бетон, лепили гипсовые колонны. Сделаем акцент на истории цивилизаций Поволжья», – пояснил он.

Первый этаж из четырех будет посвящен татарской культуре. Здесь же расположат галерею с портретами 12 великих татар. Кто именно войдет в этот список, еще обсуждается, но однозначно одним из них будет Габдулла Тукай, добавил Хайруллин.

В центре зала расположится большой аквариум с красными карпами, которых уже начали разводить. Вся галерея практически готова – мастера исполняют национальные фрески, яма под бассейн вырыта.