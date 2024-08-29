Галерея ДомАрт открыла выставку супругов-художников Ильяса и Полины Айдаровых

В Галерее ДомАрт открылась персональная выставка заслуженного художника России, народного художника Татарстана, лауреата премии имени Тукая Ильяса Айдарова и его не менее талантливой супруги Полины. Проект назвали «Жизнь в красках»: в нем Айдаров представил акварельные работы – архитектурные и природные пейзажи, портреты, сюжетные композиции, а Полина – работы из стекла.

Около 130 акварельных произведений, созданных в период с начала 1980-х до сегодняшних дней, плотно заполнили стены двух этажей галереи. Вкраплениями к ним на втором этаже экспонируются украшения и арт-объекты из стекла, созданные супругой Айдарова. Вернисаж был полон гостями, которые с восхищением рассматривали творения обоих художников.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«У Ильяса любой вид живописи, любой вид графики – коронный. А эти акварели – насмотреться невозможно! Я прошу педагогов привести на эту выставку своих подопечных, начинающих художников. И состоявшиеся художники могут здесь взять многое, подсмотреть многое и напитаться этим искусством», – сказал, открывая выставку, председатель правления Союза художников РТ Альберт Шиабиев.

Он также подчеркнул, что Полина Айдарова присутствует на выставке не только как автор своих работ, но и как муза мужа, действительного члена Российской академии художеств. Шиабиев вручил мастеру благодарственное письмо за участие в выставке «Красивая наша Россия» от имени главы городского округа городской округ город Лисичанск ЛНР Эдуарда Сахненко. Буквально на днях Союз художников Татарстана вернулся из Лисичанска, где проводил выставку и подарил восстанавливаемому городу 50 картин – среди них и работа Айдарова.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Ильяс Айдаров создает энциклопедию уходящих имперских городов нашей страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Иногда смотришь на эти работы и думаешь, ой, как хорошо. А иногда смотришь и думаешь, ох… потому что это уже ушло. В его работах эти старинные дома мы видим и погружаемся в воспоминания», – взяв слово, отметил главный редактор журнала «Татарский мир» Ринат Мухамадиев.

Приглашая гостей познакомиться с выставкой подробнее, Полина Айдарова пожелала смотрящим получить от нее наслаждение, а Ильяс Айдаров поблагодарил всех пришедших за возможность в один день увидеть столько друзей, ведь супруги-художники живут сейчас в Москве.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Выставку Ильяса и Полины Айдаровых «Жизнь в красках» можно увидеть до 3 ноября.