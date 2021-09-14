Галерея «Дом ART» презентовала московских живописцев – новобранцев Союза художников РТ

В галерее «Дом ART» на Некрасова, 32 открылась совместная выставка-дуэт московских живописцев – одного из ведущих импрессионистов России Бато Дугаржапова и Ирины Митриковой, которые в этом году вступили в Союз художников Татарстана.

Экспозицию с символичным названием «Без булдырабыз! Мы можем!» перед светской церемонией открытия освятил православный священнослужитель.

Художник Бато Дугаржапов Фото: © Рамиль гали

Живописец, монументалист, импрессионист Бато Дугаржапов создает свои картины, словно не красками, а кремом. Выпускник Суриковского художественного института, он принимал участие в росписи Храма Христа Спасителя, а также выполнял роспись храма Казанской иконы Божией Матери Казанского вокзала в Москве. В его творческой копилке не только множество выставок (США, Франция, Англия) и пленэров, в том числе казанских – «Сотворение» и «Старинный Чистопорль», но и медаль преподобного Сергия Радонежского II степени и «патриаршая грамота» от патриарха Московского и всея Руси Алексия.

Художник Ирина Митрикова Фото: © Рамиль Гали

Ирина Митрикова, живописец, график и дизайнер, также много времени уделяет пленэрам и, как и Дугаржапов, приобщилась к проводимым в Татарстане «Сотворению» и «Старинному Чистополю». Художник смела в экспериментах с разными материалами, жанрами и форматами. Одна из картин, связывающая московскую гостью со столицей РТ, – «Казанский страж». На ней одно из мифических существ, созданных скульптором Даши Намдаковым , взирает на Казанский кремль с противоположного берега реки.

Фото: © Рамиль Гали

Новобранцев Союза художников Республики Татарстан из числа известных московских мастеров во время вернисажа представил председатель этого творческого объединения Альберт Шиабиев. Для всех пожелавших Бато Дугаржапов тут же, на ходу, рисовал быстрые шаржи.

Выставка Ирины Митриковой и Бато Дугаржапова будет работать в галерее «Дом ART» до 21 октября.