Галеев рассказал, как Госсовет РТ решил проблему отмены налога на малый бизнес

О том, как Госсовету удалось решить проблему отмены налога на малый бизнес и плавно перейти и к другой системе налога, рассказал Марат Галеев, член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ, член Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству на пресс-конференции в рамках пресс-тура «Татарстан — республика достижений».

Галеев сообщил, что в 2019 году в Российской Федерации планировалось отменить налог на малый бизнес, который назывался «единый налог на вмененный доход». Отмену откладывали по просьбе бизнеса, но в 2021 году решение было окончательно принято. Последствия такого решения отягощала пандемия коронавируса.

«Налог отменили в самый неподходящий момент. Для бизнеса это был сложный период. Тогда бизнес обратился в Госсовет Татарстана через Торгово-промышленную палату. Нам сообщили, что отмена налога катастрофична для многих видов деятельности», - отметил Марат Галеев.

Тогда члены Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Татарстана предложили развивать другой вид налога – патентный. На тот момент патентная система была развита в минимальном проценте.

«Условно говоря, парикмахер может купить патент за 100 тыс. рублей на год и не платить налогов. Мы просчитали ставки на этот вид деятельности таким образом, чтобы налог не изменился количественно. Чисто арифметически, путем подстановки. Этого изменения бизнесмены не заметили, потому что все получилось удачно, никто из бизнесменов не пострадал от того, что налог на временный доход исчез. Через патент, другой вид налога, мы поменяли ставки. Сегодня такой налог платят более сотни видов деятельности», - прокомментировал Галеев.

Также Галеев отметил и тот факт, что Татарстан стал пилотным регионом, где запустили налог для самозанятых. Его просто оплатить через приложение, он позволил многим видам деятельности выйти из тени и работать легально.

В Татарстане завершилась серия пресс-туров «Татарстан – республика достижений». Последнее мероприятие прошло в стенах ведущего в России и странах СНГ производителя компрессорного оборудования и полнокомплектных решений для различных отраслей промышленности «Казанькомпрессормаш». Завод изготавливает центробежные, винтовые компрессоры, газоперекачивающие и турбодетандерные агрегаты и запасные части к ним. За годы работы предприятием было выпущено несколько тысяч единиц компрессорного оборудования, которое работает на космодроме Восточный, магистральном газопроводе «Сила Сибири», НПЗ по всей России.

В рамках пресс-туров были организованы пресс-конференции с участием депутатов Госсовета Татарстана, где журналисты смогли задать вопросы по теме промышленности, торговли и внешнеэкономической деятельности республики, сельского хозяйства, здравоохранения, соцподдержки, образования и экологии.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.